HABER

GÜNCELLEME (2) - Selendi'de sele kapılan çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Selendi'de etkili olan sağanak sırasında sele kapılan 4 yaşındaki çocuk kayboldu - Manisa Valiliği: - "Çalışmalar halen devam etmektedir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde sele kapılan 4 yaşındaki çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Selendi ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sanayi Deresi taştı.

İlçe merkezinde bazı araçlar sel nedeniyle sürüklendi, bölgedeki iş yeri ve evleri su bastı.

Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kayboldu.

Kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başaran anne Dudu Özdemir, vatandaşlar tarafından Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuğu bulmak için bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Selendi ilçesinde saat 16.30 civarında aniden başlayan yaklaşık bir saat süren yağışın özellikle ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Bir çocuğun sele kapılarak kaybolduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın öğrenilmesine müteakiben Manisa AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ve jandarma ekipleriyle derhal duruma müdahale edilmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir. Yaşanan taşkın sırasında 2014 doğumlu Rüzgar Kemal Özdemir kaybolmuştur. Bu yüzden arama kurtarma çalışmalarına takviye amaçlı İzmir ilinden AFAD dalgıç ekibi de talep edilmiş olup, ekip ilçemize intikal etmek üzeredir. Ayrıca 6 ev, 3 işyeri ve 1 araçta hasar söz konusu olup ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmıştır."

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Annesini kaybeden yavru karaca bakıma alındıAnnesini kaybeden yavru karaca bakıma alındı
Dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldüDalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Çocuk sağnak sel Selendi yağmur

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.