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GÜNCELLEME 2 - Somali'de bakanlığa bomba yüklü araçla saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri 3 kişiden oluşan saldırganları etkisiz hale getirdi YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

MOGADİŞU (AA) - Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şebab örgütü üyesi bir militan, bomba yüklü araçla başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bakanlık binasını hedef aldı.

Bazı Şebab militanları da güvenlik güçleri ile çatışmanın ardından İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı binasına girerek sağa sola rast gele ateş açtı ve el bombaları attı.

Militanların güvenlik güçleri ile çatışması ve bakanlığa düzenlediği baskın sırasında aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, yaklaşık bir saat süren çatışmaların sonucunda 3 kişiden oluşan saldırganları etkisiz hale getirdi.

Öte yandan, Şebab örgütü kendisine ait somalimemo.net sitesinden saldırıyı üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Somali bomba yüklü araçla saldırı İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı

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