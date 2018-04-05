HABER

GÜNCELLEME 2 - Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Binanın çatısı ve cephesindeki yangına, birçok ilçeden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince müdahale edildi - Yangının kontrol altına alındığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi - Hastanede bulunan hastaların tahliyesi devam ediyor - Bu arada, yoğun dumandan etkilenenlerin olduğu öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi, Osmanbey Caddesi 621 Sokak'taki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bu arada, hastanedeki hastaların itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliyesi ve başka hastanelere sevki sürüyor. Bazı hastalar, itfaiye merdiveniyle binadan indirildi.

Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındıAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

Yangından kaçış anı kamerada

Yangından kaçış anı kamerada

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.