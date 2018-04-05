GÜNCELLEME 2 - Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi, Osmanbey Caddesi 621 Sokak'taki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.
Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Bu arada, hastanedeki hastaların itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliyesi ve başka hastanelere sevki sürüyor. Bazı hastalar, itfaiye merdiveniyle binadan indirildi.
Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.
Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.
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