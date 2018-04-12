GÜNCELLEME 2- Tekirdağ'da cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını otomobilin içinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Önerler Yolu üzerinde boş bir arazide park halindeki otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, otomobilin içinde bir kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının, başından ve boynundan tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Öldürülen kadının Esen Dülger (26) olduğunu ve otomobilin de kiralandığını tespit eden polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlı Bekir Y, teknik takip sonucu İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Çorlu'ya getirilen Bekir Y'nin emniyetteki ifadesinde Esen Dülger'i kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.
Evli ve 2 çocuğunun olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada Esen Dülger'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı, Bekir Y. ile görüşmek için Çorlu'ya geldiği öğrenildi.
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