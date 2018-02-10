GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da şarbon karantinası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişinin şarbon hastalığı şüphesiyle ölümü üzerine Ağaçlı Mahallesi karantinaya alındı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybeden 39 yaşındaki Fatma Çakır'dan alınan numuneler sonucunda şarbondan şüphelenildi. Mahallede yapılan araştırmada da kadının birkaç gün önce komşusunun kestiği ineğin etinden yediği belirlendi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan bir kadının hayatını kaybetmesinde şarbondan şüphelenildiğini söyledi. Bunun üzerine mahallede etle temas eden vatandaşları kontrol amaçlı hastaneye yönlendirdiklerini belirten Şenel, ancak hastanede tedavi gören kimse bulunmadığına işaret etti. Mahallede aşılama ve eğitim çalışmalarının başladığını anlatan Şenel, kesilen ineğin etinden alınan örneklerin de laboratuvara gönderildiğini kaydetti. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada da Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı kişilerde birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alındığı, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan mahalleden 73 kişinin kontrol amaçlı hastaneye başvurduğu öğrenildi. - "Şu an endişe edilecek bir durum görülmemektedir" Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili vatandaşın işletmesine gidilerek kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örneği alındığı bildirildi. Örneklerin Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili İl ve İlçe Müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler imha edilmiştir. Şu an endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, hayvanların aşılanmasına bugün itibarıyla başlandığı, durumun takibinin İl Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile koordineli olarak yapıldığı kaydedildi. - "Yaklaşık 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanıldı"

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise 8 Şubat'ta Fatih Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine olası bir şarbon vakası bildirimi yapıldığı belirtildi. Bildirim üzerine bu kişinin bilgisine başvurularak "Yakınlarında herhangi bir hastalık var mı?" diye sorgulandığında bir yakınının 7 Şubat'ta Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde öldüğü bilgisine ulaşıldığı aktarılarak hastane ile yapılan görüşmelerde ölüm nedeninin sepsis (enfeksiyonun vücuda yayılması) olduğunun öğrenildiği vurgulandı. Açıklamada, yine hastanın yakınları ve çevresinde benzer vakaların bulunup bulunmadığı yönünde saha çalışması yapıldığına dikkati çekilerek şunlar kaydedildi: "Saha çalışmalarında olası bir şarbon vakası daha tespit edilmiştir. Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde, bölgede 10-15 gün önce hastalık şüphesi olan bir hayvan kesimi yapıldığı bilgisi alınmış, hayvana teması olanlar ve etinden tüketenler için tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanmıştır. Vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılarak etle temas eden tüm vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi için muhtarlık ve kaymakamlıkla işbirliği yapılmıştır."