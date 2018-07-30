GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de inşaatın perde duvarı çöktü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir inşaatın perde duvarının çökmesi üzerine çukura yuvarlanan araçlardan biri çıkarıldı.
Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi içerisindeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı çöktü.
Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda park halinde bulunan otomobil ve hafif ticari araç ile kamyonet çukura yuvarlandı.
İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Çukura yuvarlanan 34 USR 90 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı vinç ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Araç kullanılamaz hale geldi.
Çökme sonucu kısmen hasar gören çukurun kenarındaki 34 FV 2014 plakalı otomobil de itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu emniyete alınarak vinçle çekildi. Otomobil, sahibine teslim edildi.
İnşaat alanındaki çökmenin büyümemesi için çukurda tesviye çalışması yapılıyor.
Çökme sonucu çukura yuvarlanan ancak üzerlerinde çok miktarda toprak olan otomobil ve kamyonetin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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