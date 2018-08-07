KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeği ile öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının 14 yaşındayken kardeşini, 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi öldürüp, biri polis 2 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.
Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (47), bulunduğu kulübede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili cinayet bürosu ekipleri çalışma başlattı.
Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada zanlının, öldürdüğü Yılmaz'a ait tabancayı da aldığını belirledi.
Cinayet öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını saptadı. Zanlının ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelerek eldiven ile maske kullanıp Yılmaz'ı av tüfeği ile öldürdüğü, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Polis, mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleriyle de mülakat yaptı.
Zanlının eşkali ve cinayet yönteminden şüphelenen ekipler, aynı mahallede 1998-2001 yılları arasında 6 kişinin benzer şekilde öldürülmesiyle ilgili bu yıllara ait güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi.
Ekipler, eşkal ve olayın işleniş yönteminden zanlının 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan ve bu suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası yatan ve geçen yılın şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.
Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve jandarma, düzenledikleri operasyonda zanlıyı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki oturduğu evde gözaltına aldı.
Kayapınar'ın evinde jandarmanın silah aramada kullanılan köpeği "Vadi"nin de katıldığı aramada, suçta kullanılan av tüfeği, maske, eldiven, bisiklet, 83 fişek ve Yılmaz'a ait tabanca bulundu. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, Sami Yılmaz'ı daha önce kulübede tabancayla nöbet tutarken gördüğünü, önceden tanımadığını ve hasımları olduğu için tabancasını gasbetmek amacıyla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren, biri polis memuru 2 kişiyi yaraladığı belirtilen zanlı Kayapınar'ın, ayrıca, 14 yaşındayken kıskançlık yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldürdüğü, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtiliyor.
Kayapınar, seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında, polise verdiği ifadede, kardeşini öldürüp, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini öne sürmüş, öldürdüğü kişileri "av", gasp ettiği para ve eşyaları "av ganimeti" olarak gördüğünü söylemişti. Kayapınar, kendisini de "avcı" olarak tanımlamıştı. Öte yandan zanlı, 2016'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverilmiş ancak kendi isteğiyle cezaevine dönmüştü.
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