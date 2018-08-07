HABER

GÜNCELLEME 2 - Villa bekçisinin cinayet zanlısı "seri katil" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeği ile öldüren şüphelinin, daha önce 7 kişiyi öldürüp, biri polis 2 kişiyi yaralayan zanlı olduğu belirlendi - Gözaltına alınan şüphelinin, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl şubatta tahliye edildiği anlaşıldı - Adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeği ile öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının 14 yaşındayken kardeşini, 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi öldürüp, biri polis 2 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (47), bulunduğu kulübede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili cinayet bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada zanlının, öldürdüğü Yılmaz'a ait tabancayı da aldığını belirledi.

Cinayet öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını saptadı. Zanlının ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelerek eldiven ile maske kullanıp Yılmaz'ı av tüfeği ile öldürdüğü, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Polis, mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleriyle de mülakat yaptı.

Zanlının eşkali ve cinayet yönteminden şüphelenen ekipler, aynı mahallede 1998-2001 yılları arasında 6 kişinin benzer şekilde öldürülmesiyle ilgili bu yıllara ait güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi.

Ekipler, eşkal ve olayın işleniş yönteminden zanlının 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan ve bu suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası yatan ve geçen yılın şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve jandarma, düzenledikleri operasyonda zanlıyı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki oturduğu evde gözaltına aldı.

Kayapınar'ın evinde jandarmanın silah aramada kullanılan köpeği "Vadi"nin de katıldığı aramada, suçta kullanılan av tüfeği, maske, eldiven, bisiklet, 83 fişek ve Yılmaz'a ait tabanca bulundu. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, Sami Yılmaz'ı daha önce kulübede tabancayla nöbet tutarken gördüğünü, önceden tanımadığını ve hasımları olduğu için tabancasını gasbetmek amacıyla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren, biri polis memuru 2 kişiyi yaraladığı belirtilen zanlı Kayapınar'ın, ayrıca, 14 yaşındayken kıskançlık yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldürdüğü, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtiliyor.

Kayapınar, seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında, polise verdiği ifadede, kardeşini öldürüp, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini öne sürmüş, öldürdüğü kişileri "av", gasp ettiği para ve eşyaları "av ganimeti" olarak gördüğünü söylemişti. Kayapınar, kendisini de "avcı" olarak tanımlamıştı. Öte yandan zanlı, 2016'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverilmiş ancak kendi isteğiyle cezaevine dönmüştü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Polisin ihtarına uymayan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandıPolisin ihtarına uymayan 3 hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı
Erdoğan, Eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyorErdoğan, Eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye cinayet Kayseri mahkeme tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya duyurdu! Erdoğan, Eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor

Almanya duyurdu! Erdoğan, Eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor

Teklifini reddeden Halime Hemşire'yi öldürdü! İşte cezası

Teklifini reddeden Halime Hemşire'yi öldürdü! İşte cezası

Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Muhaliflere talimat verdi

Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? Muhaliflere talimat verdi

Atatürk Havalimanı'nda şüpheli bagajdan 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu çıktı!

Atatürk Havalimanı'nda şüpheli bagajdan 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu çıktı!

TSK'dan Kandil'e bu kez bildiri yağdırdı!

TSK'dan Kandil'e bu kez bildiri yağdırdı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.