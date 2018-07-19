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GÜNCELLEME - 2 Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor" - Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek: - "Göçük altında kalan iki arkadaşımıza ulaşmak için çalışma yürütülüyor. Biz de arkadaşlarımızın sağ salim çıkmasını diliyoruz" AYRINTILAR EKLENDİ

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içeride kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Olay yerine gelen Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek de bölgede itfaiye ekiplerinin kaza kırımı yaptığını belirterek, "Göçük altında kalan iki arkadaşımıza ulaşmak için çalışma yürütülüyor. Biz de arkadaşlarımızın sağ salim çıkmasını diliyoruz." diye konuştu.

Yatağan Devlet Hastanesine gelen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Yatağan Şubesi Başkanı Fatih Erçelik de yerden yaklaşık 45 metre yukarıdaki galerinin çöktüğünü ifade etti.

İki kişinin bu alanda sıkışıp kaldığını aktaran Erçelik, hastaneye kaldırılan işçilerin herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığını kaydetti.

Olaydan yaralı kurtulanların Ertuğrul Katı, Alim Deyrek, Ferdi Kırıkoğlu, İlker Zeki, Ramazan Tatar, Mustafa Ali Güneş, Ramazan Dokucu, Sezai Demirtaş ve Özkan Ozan olduğu, Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Olay yerine gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise yaşanan kazadan üzüntü duyduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanlarını olay yerine seferber ettiğini vurgulayan Gökcan, "Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Az önce hastanedeydik. Birkaçı, biraz sonra taburcu olacak. İki işçimiz hala kurtarılmayı bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tek temennimiz işçilerimizin kurtarılması. Çöküşün sebebiyle ilgili teknik çalışmayla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacaktır. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise kazanın teknik raporunun ortaya çıkmasını beklemek gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Muğla termik santral Yatağan

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