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GÜNCELLEME 2 - Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı: 50 ölü ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: - "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye, yaralıların sayısı 77'ye yükseldi" - "Yetişkinlerin ateşlediği savaşın bedelini hiçbir çocuk ödememeli"

ADEN (AA) - Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye, yaralıların sayısı 77'ye yükseldi." denildi.

Açıklamada, "Yetişkinlerin ateşlediği savaşın bedelini hiçbir çocuk ödememeli. Siviller hedef değildir." ifadelerine yer verildi.

ICRC daha önce Dahyan kentinde çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 15 yaş altı 29 çocuğun öldüğünü, 30'u çocuk 48 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde de Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon açıklaması

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre de koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullanarak, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

Bu eylemin, "uluslararası insancıl hukuka ve teamüllere uygun" olduğunu aktaran Maliki, koalisyon güçlerinin, "İran'a bağlı Husi militanların, çocukların savaşa seferber edilmesi ve savaş alanında bir araç olarak kullanılması gibi suç ve terör eylemleri" karşısında tüm tedbirleri alacağına dikkati çekmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Sada Yemen Yemenli çocuklar

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