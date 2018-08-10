GÜNCELLEME 2 - Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı: 50 ölü ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

ADEN (AA) - Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye, yaralıların sayısı 77'ye yükseldi." denildi.

Açıklamada, "Yetişkinlerin ateşlediği savaşın bedelini hiçbir çocuk ödememeli. Siviller hedef değildir." ifadelerine yer verildi.

ICRC daha önce Dahyan kentinde çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 15 yaş altı 29 çocuğun öldüğünü, 30'u çocuk 48 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde de Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon açıklaması

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre de koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullanarak, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.