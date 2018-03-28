GÜNCELLEME 2 - Yolcu otobüsü önce ağaçlara sonra istinat duvarına çarptı

- "Camı kırıp kendi imkanlarımızla dışarı çıktık"

Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Hakkı Topal, AA muhabirine kaza anını anlattı.

İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiğini belirten Topal, "Önce bir gürültü, ardından da bağrışma sesleri duydum. Bir anda etrafımız cam kırıklarıyla doldu. Otobüste kilitli kaldık. Camların hepsi kırılmamıştı. Biz bir tane camı kırıp kendi imkanlarımızla dışarı çıktık. Ben orta sıralardaydım. Ön sıralarda oturanlardan hiç haberim yok." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesine gelerek, yaralıları ziyaret etti.

Yaralıların durumları ve kaza hakkında yetkililerden bilgi alan Sobacı, vatandaşlara "geçmiş olsun" temennilerini iletti.