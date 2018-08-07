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GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 23:50 | Son Güncelleme

İki aile arasında çıkan, bir çocuğun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında çıkan ve bir çocuğun ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, olaya karıştıkları iddiasıyla T.D, O.D, Ş.D, İ.D, T.D, İ.D. ve Ş.D'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerden İ.D, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında alınan ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.D. "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Doğum gününde hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Kavgada silahla vurularak ölen 11 yaşındaki Sıla Demir ise son yolculuğuna uğurlandı.

Demir'in cenazesi, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazenin evin önüne getirilişi sırasında sinir krizi geçiren çocuğun yakınlarına, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Helallik alınmasının ardından Demir'in çiçeklerle donatılan tabutu, Karabacak Camisi'ne götürüldü. Sıla Demir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Demir'in olayda yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen yakınları da katıldı.

Polis ekiplerinin evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Öte yandan, Demir'in doğum gününde hayatını kaybettiği, ailesinin ise akşam kutlama için program yaptığı öğrenildi.

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- Olay

İlçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta, dün aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş açılması sonucu 11 yaşındaki Sıla Demir'in yanı sıra, saçma isabet eden İmdat D, Gökhan D, Emrah D, Şerife D, Ziya D. ve Şener D. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Sıla Demir kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, diğer yaralılar ise Ereğli'deki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

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