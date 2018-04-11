GÜNCELLEME 3 - Adana'da otomobil baraj gölüne devrildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle yapılan arama çalışmalarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı, içinde 3 cesedin daha bulunduğu tahmin edilen aracın yeri tespit edildi.

Yerdibi köyü Gökkaya Barajı kıyısında balık tutan vatandaşlar, jandarmaya bir otomobilin göle devrildiği ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobili bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, baraj gölünde yaptığı aramada bir kız çocuğuna ait cesede ulaştı. Cesedin, 13 yaşındaki Elif Hoşça'ya ait olduğu belirlendi.

Çalışmalar sonucu otomobilin yeri tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 metre derinlikteki aracı çıkarmak için başlattığı çalışmaya ise havanın kararması ve olumsuz çevre şartları nedeniyle ara verildi. Çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

Ekiplerin otomobilde, sürücü Musa Hoşça ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğunu değerlendirdiği bildirildi.