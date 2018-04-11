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GÜNCELLEME 3 - Adana'da otomobil baraj gölüne devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Saimbeyli ilçesinde bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle yapılan arama çalışmalarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı - İçinde 3 kişinin daha cesedinin bulunduğu tahmin edilen ve göldeki yeri belirlenen otomobilin çıkarılması için başlatılan çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi - Annesinin mezarını ziyaretten döndüğü öğrenilen sürücünün, olaydan kısa süre önce sosyal medyada 3 çocuğuyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı görüldü DETAY EKLENDİ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir otomobilin baraj gölüne devrilmesi nedeniyle yapılan arama çalışmalarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı, içinde 3 cesedin daha bulunduğu tahmin edilen aracın yeri tespit edildi.

Yerdibi köyü Gökkaya Barajı kıyısında balık tutan vatandaşlar, jandarmaya bir otomobilin göle devrildiği ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobili bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, baraj gölünde yaptığı aramada bir kız çocuğuna ait cesede ulaştı. Cesedin, 13 yaşındaki Elif Hoşça'ya ait olduğu belirlendi.

Çalışmalar sonucu otomobilin yeri tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 metre derinlikteki aracı çıkarmak için başlattığı çalışmaya ise havanın kararması ve olumsuz çevre şartları nedeniyle ara verildi. Çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

Ekiplerin otomobilde, sürücü Musa Hoşça ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğunu değerlendirdiği bildirildi.

Öte yandan, otomobilin göle devrildiği bölgede 01 Z 1238 plakasının takılı olduğu bir araç tamponu bulundu.

Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça ve yakınları bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Hoşça ve yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Bu arada, Musa Hoşça'nın 3 çocuğuyla çekildiği fotoğrafı olaydan kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı görüldü.

- Çocuklarıyla annesinin mezarını ziyarete gitmiş

Otomobilin sürücüsü Musa Hoşça'nın (38) ablası Gülseren Gülmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin, 3 çocuğu Elif (13), Ebubekir (9) ve Umut Hoşça (14) ile Kayseri'den Yerdibi köyüne geldiğini söyledi.

Gülmüş, kardeşinin yaklaşık 6 yıl önce vefat eden annesi Elif Hoşça'nın mezarını çocuklarıyla ziyaret ettiğini ve Kayseri'ye dönmek üzere yola çıktıklarında kazanın meydana geldiğini belirtti.

Saimbeyli Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Gönül, kazanın meydana geldiği bölgeye bariyer yapılmasını istediklerini söyledi.

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