GÜNCELLEME 3 - Adıyaman'da deprem

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 13 depremzede, olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla Samsat ve Adıyaman'daki hastanelere müracaat etti.

Yetkililer, can kaybının yaşanmadığını, hastanelere gelenlerin de ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirtti.

Bu arada, Yavuzselim Mahallesi'nde iki katlı bir binanın altında yer alan ve deprem sırasında bir bölümü yıkılan alanda mahsur kalan küçükbaş hayvanların kurtarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sırasında bazı hayvanlar canlı olarak bulundukları yerden çıkarıldı. Birkaç hayvanın telef olduğu belirlendi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gören binalarda da çalışma yürütüyor. Bazı dernekler ise depremzedelere yardım ulaştırmaya başladı.

- Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerden Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi.