GÜNCELLEME 3 - Anneanne ve torunu dağlık alanda bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Fatma Yenigün ile 1,5 yaşındaki torunu Rüya Çelik dağlık alanda bulundu.
Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Çelik ile Derya Manaz çiftinin çocukları için dün yaptığı kayıp ihbarı üzerine başlatılan ve gece geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları bu sabah tekrar başladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Derebaşı Mahallesi'ndeki metruk binalar ile mahallenin etrafındaki arazide drone ve eğitimli köpeğin desteğiyle arama yaptı.
Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesini mahalleye yakın dağlık alanda buldu.
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, baba Çelik'i telefonla arayarak mutlu haberi verdi.
Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Mutlu haberi alma anı AA kamerasına yansıdı
Kaymakam Tanrıseven'in aileye mutlu haberi verme anı AA kamerasına yansıdı.
Baba Çelik'i telefonla arayan Tanrıseven'in Rüya'nın bulunduğunu söylemesi üzerine baba ve anne sevinç gözyaşı döktü. Çelik, Tanrıseven'e çabaları için teşekkür etti.
- Ağlama sesi üzerine ağaç altında bulundular
Jandarmanın anneanne Fatma Yenigün ve torunu Rüya Çelik'i, çocuk ağlama sesini duymaları üzerine fark ettikleri öğrenildi.
Mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede bir ağacın altında otururken bulunan anneanne ve torununun yanlarında salatalık ve su olduğu, bunlarla beslendikleri belirtildi.
Yiyecek ve içecek ikram edilen Rüya Çelik ve Fatma Yenigün, jandarma aracıyla Derebaşı Mahallesi'ne getirildi. Baba Hakan Çelik, jandarma aracından indirilen kızına sarılırken yere yığıldı. "Kuzum, gülüm, aşkım" ifadelerini kullanan baba Çelik, kızını öptü. Daha sonra Rüya Çelik, annesi Derya Manaz'ın da bekletildiği ambulansa alındı. Manaz burada kızına sarılarak gözyaşı döktü. Manaz, "Allah kimsenin başına vermesin. Çok mutluyum. Allah herkesin çocuğunu esirgesin." diye konuştu.
Baba Çelik, dün 10.00-12.00 civarında kaybolan çocuğunun yaklaşık 24 saat sonra bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu operasyonda bizimle beraber olan jandarma ekiplerine, komando timlerine, AFAD'a, bu operasyonu yürüten herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı. Allah devletimize zeval vermesin. Dünden bugüne çocuğumuz için yüreğimiz yanıyordu. Cenab-ı Allah evlatlarından ayrı olan ana babalara bize yaşattığı bu sevinci yaşattırsın. İnşallah herkes bizim gibi sevinir. Ağrı ve Ankara'da vefat eden o evladımın da anne babalarına Allah'tan sabır niyaz ediyorum."
Rüya Çelik, kontrol amacıyla ambulansla Tire Devlet Hastanesine, anneannesi Fatma Yenigün ise ifadesi alınmak üzere Tire İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Rüya Çelik'in müşahede altında tutulduğu belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığında ifade veren anne Derya Manaz ve baba Hakan Çelik'in anneanne Fatma Yenigün'den şikayetçi olmadığı ve bu nedenle anneannenin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
- "En az aile kadar sevindik"
Kaymakam Tanrıseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden beri süren gayretli çabaların sonuç verdiğini dile getirerek, anneanne ve torununa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. En az aile kadar sevindiklerini dile getiren Tanrıseven, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini, hazırlanacak rapor doğrultusunda Fatma Yenigün'ün bundan sonra nerede yaşayacağına ilişkin kararın verileceğini aktardı.
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- "Kapı pencereyi bulduğu zaman kaçar"
Hakan Çelik, kayınvalidesinin eşinden boşandıktan sonra evden ayrıldığını, 22 yıl boyunca kendisinden haber alınamadığını belirterek, şunları söyledi:
"55 yaşında kayınvalidem. Dışarı kaçma sevdası var. İzmir'de 20 Şubat 2015'te bulundu, eşimle gittik kadın şiddet merkezinden onu aldık. Oradakiler de bize 'bu kadında dışarı hastalığı var' dedi. Kapı pencereyi bulduğu zaman kaçar gider. Psikolojik sorunu yok. Dışarıda kaldığı için 22 yıl boyunca. 9 ay oldu bu köye geleli Kars Kağızman'dan. 3 yıl önce Kağızman'da da aynı olayı yaptı, evden kaçtı. 24 saat içinde Özel Harekatçılar buldu. O zaman çocuğu falan götürmedi."
Öte yandan anneanne Fatma Yenigün'ün kendisini bulan jandarma ekiplerine damadıyla geçinemediklerini, ona kızdığı için evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.
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