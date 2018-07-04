GÜNCELLEME 3 - Anneanne ve torunu dağlık alanda bulundu

Baba Çelik'i telefonla arayan Tanrıseven'in Rüya'nın bulunduğunu söylemesi üzerine baba ve anne sevinç gözyaşı döktü. Çelik, Tanrıseven'e çabaları için teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Derebaşı Mahallesi'ndeki metruk binalar ile mahallenin etrafındaki arazide drone ve eğitimli köpeğin desteğiyle arama yaptı.

Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Çelik ile Derya Manaz çiftinin çocukları için dün yaptığı kayıp ihbarı üzerine başlatılan ve gece geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları bu sabah tekrar başladı.

- Ağlama sesi üzerine ağaç altında bulundular

Jandarmanın anneanne Fatma Yenigün ve torunu Rüya Çelik'i, çocuk ağlama sesini duymaları üzerine fark ettikleri öğrenildi.

Mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede bir ağacın altında otururken bulunan anneanne ve torununun yanlarında salatalık ve su olduğu, bunlarla beslendikleri belirtildi.

Yiyecek ve içecek ikram edilen Rüya Çelik ve Fatma Yenigün, jandarma aracıyla Derebaşı Mahallesi'ne getirildi. Baba Hakan Çelik, jandarma aracından indirilen kızına sarılırken yere yığıldı. "Kuzum, gülüm, aşkım" ifadelerini kullanan baba Çelik, kızını öptü. Daha sonra Rüya Çelik, annesi Derya Manaz'ın da bekletildiği ambulansa alındı. Manaz burada kızına sarılarak gözyaşı döktü. Manaz, "Allah kimsenin başına vermesin. Çok mutluyum. Allah herkesin çocuğunu esirgesin." diye konuştu.

Baba Çelik, dün 10.00-12.00 civarında kaybolan çocuğunun yaklaşık 24 saat sonra bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu operasyonda bizimle beraber olan jandarma ekiplerine, komando timlerine, AFAD'a, bu operasyonu yürüten herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı. Allah devletimize zeval vermesin. Dünden bugüne çocuğumuz için yüreğimiz yanıyordu. Cenab-ı Allah evlatlarından ayrı olan ana babalara bize yaşattığı bu sevinci yaşattırsın. İnşallah herkes bizim gibi sevinir. Ağrı ve Ankara'da vefat eden o evladımın da anne babalarına Allah'tan sabır niyaz ediyorum."