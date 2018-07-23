GÜNCELLEME 3 - Antalya'da köpük fabrikasında yangın

Yangının, kartonpiyer ve dekorasyon malzemelerinin üretildiği önemli fabrikalardan birinde çıktığını belirten Bahar, "Yangın 19 bin metrekarelik kapalı bir alanda gerçekleşiyor, bir yere sıçramasın diye uğraşıyoruz." dedi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının, OSB'de meydana gelen en büyük yangınlardan biri olduğunu söyledi.

- "Şu ana kadar bize yansıyan bir can kaybı yok"

Yangına müdahalede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine çevre ilçelerden de takviye gönderildi.

Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı. Alevlerin sıçradığı binadaki LPG tanklarının bulunduğu alanda patlama sesleri duyuldu.

Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuşması sonucu yükselen duman ve alevler paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya OSB 3. kısımda poliüretan köpük üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere ilk önce OSB ekiplerince, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçe belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildiğini dile getiren Bahar, "Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Şu ana kadar bize yansıyan bir can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Bahar, fabrikadaki alevlerin kısa sürede kontrol altına alınması temennisinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da yangına bir uçak, 2 helikopter ve yaklaşık 40 araçla müdahale ettiklerini belirterek, "Alevler geniş bir alana yayılmış durumda. En kısa zamanda kontrol altına almak için çabalıyoruz. Tek derdimiz bir an önce yangını kontrol altına almak." diye konuştu.

Kısa, gelen bilgilere göre fabrikada mahsur kalan kimsenin olmadığını söyledi.

Bu arada fabrika sahipleri ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

- Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sebebinin henüz belli olmadığını, incelemelerden sonra netlik kazanacağını söyledi.