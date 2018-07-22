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GÜNCELLEME 3 - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Aksu ilçesinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 baraka, bir traktör ve bazı seralar zarar gördü - Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: - "Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmaları ile şu an yangının ilerleyişi durduruldu" ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 9 dozer ile orman işçileri, Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale ediyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçrayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Dikici, yaklaşık 60 hektarlık alanda etkili olan yangın için henüz hasar tespit çalışmasına başlamadıklarını ifade ederek, "Halen söndürme çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmaları ile şu an yangının ilerleyişi durduruldu." dedi.

- Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da yangının kısmen kontrol altına alındığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dumandan etkilenen 2 kişinin ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Kısa, herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığı bilgisini verdi.

İlk tespitlere göre yangında iki baraka, bazı seralar ve bir traktörün zarar gördüğünü anlatan Kısa, hasar tespitinin söndürme çalışmalarının ardından tamamlanacağını dile getirdi.

Kısa, düşük nem ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığını ifade etti.
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- Bölge sakinlerinden söndürme çalışmalarına destek

Çok sayıda bölge sakini, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinde çiftçiler, hayvanlarını başka alanlara taşıyor.

Serası yanan Utku Biçer, çok sayıda seranın kül olduğunu anlattı.

Bazı evlerin de yandığını kaydeden Biçer, "Bir yaşlı kadın ile engelli oğlunu kurtardık, onları hastaneye gönderdik. Yanan evlerimiz, seralarımız, tarlalarımız, ormanımız var. Çok mağdur olduk." ifadelerini kullandı.

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