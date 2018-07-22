GÜNCELLEME 3 - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 9 dozer ile orman işçileri, Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale ediyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçrayan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Dikici, yaklaşık 60 hektarlık alanda etkili olan yangın için henüz hasar tespit çalışmasına başlamadıklarını ifade ederek, "Halen söndürme çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmaları ile şu an yangının ilerleyişi durduruldu." dedi.

- Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da yangının kısmen kontrol altına alındığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dumandan etkilenen 2 kişinin ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Kısa, herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığı bilgisini verdi.