GÜNCELLEME 3 - Bursa'da hastanede yangın

Hastaların güvende olduğunu belirten Korukluoğlu, "112 hastamız spor salonuna tahliye edildi. Dumandan etkilenen, sağlık riski olan hiçbir hastamız yok. Yangının sebebi konusunda bir şey söylemek için erken. Bilirkişiler bu konuda bilgi verecektir." dedi.

- "Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey yok"

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki hastanenin, idari birimler ve polikliniklerin bulunduğu 3 katlı binanın, yemekhane bacası ile elektrik ve klima tesisatlarının olduğu bölümde başlayan yangın, çatıya yayıldı.

Korukluoğlu, hiçbir hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gayet emin durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Bina, emniyetle tahliye edildi. Hastaların hepsi spor salonunda. Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey yok. Hastaların sağlığı yerinde. Hastaların yakınlarının, akrabalarının endişe edeceği hiçbir durum yok. Hepsi kompleksimizin içindeki spor salonunda istirahate alındı ve hepsini sağlık görevlilerimiz takip ediyor."

- Vali Küçük incelemelerde bulundu

Bursa Valisi İzzettin Küçük de yangının meydana geldiği hastanede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatı katında meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin en kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Küçük, şunları kaydetti:

"Yangın tamamen söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın poliklinikler bölümünde olduğu için tedbiren yine hastanemizdeki hastalarımızı ve refakatçileri bütün çalışanları tahliye ettik. Şu anda spor tesisindeler. İyice emin olduktan sonra hastalarımızı tekrar hastaneye nakledeceğiz. Hiçbir ölü, yaralı, zarar gören, yangından etkilenen hastamız ve yakını yoktur. Bu bizim için tesellidir. Geçmiş olsun diliyorum. Yangın, çatı katında soğutucu sistemlerinin olduğu yerde çıktı. Şimdilik değerlendirmemiz bunlar ama bir araştırma tabii ki yapılacak."