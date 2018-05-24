GÜNCELLEME 3 - Çevre ilaçlamasından etkilenen askerler taburcu edildi

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında akşam içtimasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 81 asker taburcu edildi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
General Hikmet Akıncı Kışlası'nda akşam içtiması sonrası mide bulantısı ve istifra şikayetleriyle revire müracaat eden 81 asker, ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki tedavileri tamamlanan 81 er, taburcu edilerek birliklerine gönderildi.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Amasya Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında akşam içtiması sırasında bazı askerlerin belediye ekiplerinin haşere ilaçlamasından etkilendiğini söyledi.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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