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GÜNCELLEME 3 - Endonezya'da bombalı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Surabaya'da üç kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi - Bombalı saldırıların, çocuklarını da kullanan bir aile tarafından düzenlediği bildirildi - Saldırıyı DEAŞ üstlendi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Surabaya kentindeki üç kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 13 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'da yerel saatle 07.30 sularında üç kiliseye 3 bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 13 kişinin öldüğünü belirten Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian, saldırıların arkasından 4 çocuğunu kullanan bir ailenin çıktığını ve hayatını kaybeden 13 kişiden 6'sının aynı aileye mensup saldırganlardan oluştuğunu söyledi.

Karnavian, ailenin, yaşları 12 ve 9 olan iki kız çocuğunun yanı sıra 18 ve 16 yaşında iki erkek çocuğunu da saldırıda kullandıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Ailenin daha önce Suriye’de kaldığı, ardından ülkeye döndüğü bilgisini paylaşan Karnavian, ailenin, geldikten sonra Endonezya'da DEAŞ'la bağlantılı Jamaah Anshorut Daulah (JAD) isimli terör örgütüyle temas içinde olduğunun iddia edildiğini belirtti.

- Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Öte yandan, DEAŞ'in propaganda aracı olarak kullandığı Amaq ajansı, Surabaya'da kiliselere düzenlenen saldırıları DEAŞ'in üstlendiğini yazdı.

Bölgeye giden Devlet Başkanı Joko Widodo da saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, ülkenin birlik ve beraberliğine tehdit oluşturan aşırıcılığa karşı tüm birimleri mücadeleye çağırdı.

Terörle ancak birlik olarak mücadele edebileceklerini ifade eden Widodo, insanlığa karşı yapılan bu saldırının hiçbir dinle bağdaşmadığını dile getirdi.

Surabaya'da farklı noktalardaki Santa Maria Roman, Diponegoro ve Pantekosta kiliselerine kısa aralıklarla düzenlenen 3 bombalı saldırının ardından polis, başkent Cakarta, Doğu Cava ve Riau Adaları bölgesinde en üst seviyede güvenlik alarmı verildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya, en kalabalık Müslüman nüfusu barındırıyor. Ülke nüfusunun yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü de diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Endonezya Kilise Surabaya

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