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GÜNCELLEME 3 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheliden 65'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheliden 65'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şu ana kadar 65 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu öğrenildi.

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FETÖ ankesörlü telefon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon TSK

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