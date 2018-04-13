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GÜNCELLEME 3 - Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde üçüncü cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:16 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit düştü - Bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 701 Filistinli yaralandı - Filistinlilerin 163'ü İsrail askerlerinin gerçek mermisinin hedefi oldu ŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki İslam Harazallah'ın şehit düştüğünü belirtti.

- Filistin'de şehit sayısı 35'e yükseldi

Harazallah'ın hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 35'e yükseldi.

"Bayrak Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün üçüncü cumasında bugün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerleri yine aşırı güç kullanarak müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 701 Filistinli yaralandı.

Açıklamaya göre, göstericilerden 163'ü İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze şehit

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