GÜNCELLEME 3 - Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde üçüncü cuma

Açıklamaya göre, göstericilerden 163'ü İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 701 Filistinli yaralandı.

"Bayrak Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün üçüncü cumasında bugün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerleri yine aşırı güç kullanarak müdahale etti.

Harazallah'ın hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 35'e yükseldi.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.