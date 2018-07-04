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GÜNCELLEME 3 - Hadımköy'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - İBB İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: - "Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmadı" YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki yaklaşık 250 çalışanın bulunduğu üç katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli'den başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterin bölgeye çağrıldı ancak içeriden söndürme çalışmalarının başlaması üzerine havadan müdahaleden vazgeçildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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- "Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında mahsur kalan ya da yaralananın bulunmadığını bildirdi.

Karahan, yangının, yaklaşık 4 bin 500-5 bin metrekare 4 kattan oluşan bir iş merkezinin çatı katında başladığını belirterek, çalışmalara 130 personelin katıldığını ifade etti.

GÜNCELLEME 3 - Hadımköy'de fabrika yangını

- Tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - İBB İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: - "Yangında mahsur kalan ya da yaralanan olmadı" YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'de fabrika yangını
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