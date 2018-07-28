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GÜNCELLEME 3 - Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:29 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi - Saldırıda iş makinesi operatörü şehit oldu, 2 görevli kaçarak kurtuldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı ŞEHİT OLAN OPERATÖR İÇİN DÜZENLENEN TÖREN EKLENDİ

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda iş makinesi operatörü şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekip, iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz'in de bulunduğu, M.G'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti.

Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü.

Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye teröristlerce ateş açıldı. Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P, bölgedeki askerler ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan operatör Karadeniz'in bölgeden alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için zırhlı araçlar eşliğinde hava destekli operasyon başlattı.

Bölgeye mayın tarama ve bomba imha uzmanı askerler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol güzergahında patlayıcı tuzaklanması ihtimaline karşı yapılan arama ve tarama faaliyetinin ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, iş makinesi operatörü Karadeniz'in saldırıda şehit olduğunu belirledi.

Nurettin Karadeniz'in cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- "Karadan ve havadan geniş çaplı operasyon başlatıldı"

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkisindeki su arızasını gidermek üzere hareket eden Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerimiz bugün saat 09.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden düzenlenen mayının patlatılması ve sonrasında uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu iş makinesi operatörümüz Kars doğumlu Nurettin Karadeniz (52) şehit olmuştur. Hain saldırı sonrası karadan ve havadan geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil dileriz. Kıymetli ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

- Şehit Karadeniz için tören

Saldırıda şehit olan Nurettin Karadeniz için Iğdır İl Özel İdaresinde tören düzenlendi.

Törende, Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan Karadeniz'in özgeçmişinin okunması sonrası dua edildi.

Nurettin Karadeniz'in cesedi daha sonra cenaze nakil aracına konulup, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Kars'a gönderildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Iğdır Vali Vekili Kemal Duru, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Iğdır Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Bahadır Öztürk, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sağlam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon ise sürüyor.

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Ağrı Dağı ığdır terör saldırısı

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