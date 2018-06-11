GÜNCELLEME 3- İstanbul'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu'da yanan iplik fabrikasına gelerek, incelemelerde bulundu. Davutpaşa'daki 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasının üst katlarında saat 06.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. Yangına İstanbul İtfaiyesi olarak 22 istasyon 89 araç 185 personel, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Esenler belediyeleri ile Hamidiye AŞ'den toplam 15 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı.

- Vali, olay yerinde incelemelerde bulundu İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Gazetecilerin soruları üzerine Şahin, yangının saat 06.45 sıralarında, mesainin başlamadığı bir saatte çıkmasının şans olduğunu söyledi. Saat 06.47'de itfaiyeye ihbar geldiğini, 06.53'te de ekiplerin olay yerine intikal ederek yangına müdahaleye başladıklarını belirten Şahin, şu ana kadar çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı. Vali Şahin, "En azından etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Etraftaki fabrikalara sirayet etme ihtimalini arkadaşlar iyice azalttı. Şu anda kısmen kontrol altına aldılar. Çalışmalar devam ediyor. En büyük tesellimiz burada herhangi bir can kaybının olmaması. Henüz işçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. İlgililerin çalışmaları belli bir aşamaya getirdikten sonra teknik inceleme yapıp sonrasında bize bilgi verecek. Ama her boyutuyla bu tür yangınlarda araştırmalar yapılır, hem teknik hem diğer boyutlarıyla." diye konuştu. Ekiplere biraz daha kolaylık sağlamak adına destek verilmesi, vatandaşların yangın bölgesine çok yaklaşmaması gerektiğini ifade eden Şahin, iplik fabrikasının içinde kimyasallar olduğu için başka bir zarar yaşanmaması amacıyla belirlenen güvenlik sınırlarından içeriye girilmemesini istedi.

İstanbul Valisi Şahin, fabrikadaki kimyasalların kimisinin ham madde olarak depolandığını, kimisinden de üretim yapıldığını dile getirerek, "İkişer bin metrekareden 5 katlı bir fabrika. Dolayısıyla arkadaşlarımız her bir katına ayrı ayrı müdahale ediyor. Gördüğümüz gibi canla başla, fedakarca gayret ve çalışma yürütülüyor." diye konuştu. İtfaiye ekiplerinin yangına dışarıdan müdahale ettiğini vurgulayan Şahin, bu tür yangınlarda dışarıdan müdahale edildikten sonra soğutma çalışmaları aşamasında ekiplerin içeriye girdiğini söyledi. Şahin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Eldeki bilgiler, çalışanların, fabrika yöneticilerinin verdiği bilgilere göre, içeride kimse yok. Yangının boyutları, içerideki durum netleştikten sonra en sağlıklı bilgiyi o zaman vereceğiz. Şu ana kadar bana yaralanma bilgisi gelmedi." ifadelerini kullandı. İtfaiyenin 89 araçla yangına müdahale ettiğini belirten Şahin, rüzgarın da yangına olumsuz etkisi olduğunu anlattı. Şahin, itfaiye teşkilatının bu konuda eğitimli olduğunu, yangının ve rüzgarın boyutuna göre müdahale ettiklerini kaydetti.

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- "Elektrik kontağından çıkma ihtimali yüksek" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan'dan yangın hakkında bilgi alan Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Uysal, şunları kaydetti: "Yandaki fabrikalara sıçrama ile ilgili tedbirler alınmış durumda. Etrafta plastik fabrikaları var. Bölge olarak riskli bir bölge ancak itfaiyemiz ihbar verilmesinden yaklaşık beş dakika sonra olay yerine gelmiş. 75 Büyükşehir Belediyesi, 14 de ilçe belediyelerinden toplam 89 araç, 185 personel, yangına müdahalede bulundu. İş yeri sahibi gelmeden itfaiye burada olmuş." "Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ancak elektrik kontağından çıkma ihtimali yüksek." diyen Uysal, durumun itfaiye raporundan sonra ortaya çıkacağını kaydetti. Uysal, yaralanma ve can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, bir itfaiye erinin yangına müdahale ederken bacağından hafif yaralandığını söyledi. Halen iş yerinde kullanılabilecek ham maddelerin olduğunu anlatan Uysal, itfaiyenin iş yeri sahibinden aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ettiğini aktardı.

GÜNCELLEME 3- İstanbul'da fabrika yangını

- İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu'nda yanan iplik fabrikasına gelerek, incelemelerde bulundu - Vali Şahin: - "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar bana yaralanma bilgisi gelmedi" - "En a

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