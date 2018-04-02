HABER

GÜNCELLEME 3 - Karabük'te cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13'ü asker biri mahkum 15 kişi yaralandı - Araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Vali Çeber: - "İki uzman çavuşumuz şehit oldu bir de araç şoförümüz. 14 yaralımız var, hepsinin durumu iyi" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13'ü asker biri mahkum, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde mahkum taşıyan Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Yazıköyü mevkisinde ormanlık alanda yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu tespit edildi. Sürücü Işık ve mahkum Gurbet Kalaycı ile biri rütbeli, 13 asker de yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yenice ilçesi ve Karabük'teki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan şehit askerlerin, Uzman Jandarma Çavuş Oğuz İnan ve Uzman Jandarma Çavuş Kenan Dalkılıç olduğu öğrenildi.

Cezaevi nakil aracının, mahkum Kalaycı'yı trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Hüsnü Kalaycı'nın cenaze törenine götürdüğü ve kazanın dönüş sırasında meydana geldiği belirtildi.

Bu arada Karabük Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal hastaneye gelerek yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşadıklarını ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Araç sürücüsünün de hayatını kaybettiğini belirten Çeber, "İki uzman çavuşumuz şehit oldu, bir de araç şoförümüz. 14 yaralımız var, hepsinin durumu iyi. Sadece kırık şeklinde travmalar var. Bir mahkumun abisi vefat ediyor. Mahkumu cezaevi ring aracı cenazeye götürüyor, dönüşte kaza oluyor. Detaylı araştırılacak ama ilk belirlemelere göre araç tali yolda ilerlerken tekerini kaptırıyor. Yaklaşık 100-150 metre şarampole yuvarlanıyor. İki şehidimizi orada verdik. Şoförümüzü ise hastanede kaybettik. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Vali Çeber, şehit askerlerin naaşlarının Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda, şoförün naaşının da Karabük Cezaevi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceğini bildirdi.

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildiİstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi
Iğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıIğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Karabük Kaza şehit Vali Kemal Çeber yaralı Yenice

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

İlginizi Çekebilir

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.