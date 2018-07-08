GÜNCELLEME 3 - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.
Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti.
Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.
Tatar'ın cesedinin, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunduğu öğrenildi.
Bu arada, cesedin bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de beraberindeki komandolar nezaretinde traktörle bölgeye hareket etti.
Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan savcı ve ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından Tatar'ın cenazesi AFAD'a ait bir araçla Arpalıuşağı Mahallesi'ne getirildi. Burada bekleyen bir ambulansa konulan cenaze daha sonra Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, arama çalışmalarını mahalledeki bir yakınlarının evinden takip eden Tatar ailesi de acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı. Basın mensuplarıyla görüşmek istemeyen aile yakınları daha sonra yetkililer tarafından mahalleden götürüldü.
- Valilik açıklaması
Hatay Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Tatar'a ait olduğu değerlendirilen cesedin, Amanos Dağları kırsalının sert ve dik kayalık bir noktasında bulunduğu bildirildi.
Kimlik tespiti için adli tıp işlemlerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, "Ölüm nedeniyle ilgili bilgiler adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı olarak paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.
- Olay
Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı.
Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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