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GÜNCELLEME 3 - "Kırmızı" listede aranan terörist Tunceli'de etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 21:00 | Son Güncelleme

Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan İbrahim Çoban, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi - Birçok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban'ın, Tunceli'de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat'ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi - Operasyonda 4 M-16, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 el bombası, 49 elektrikli fünye ve çeşitli malzemeler ele geçirildi OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER EKLENDİ

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan İbrahim Çoban, Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütünün sözde yeni Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Çoban'ın, Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu kaydedildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise dün Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarıylae eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonda, 10 teröristin Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanması içerisindeki sözde "Dersim" saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban olduğu ve İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu aktarıldı.

Valilikten yapılan bir başka açıklamada ise Çoban'ın 4 milyon lira ödülle arandığı anımsatılarak, yapılan çalışmalar sonucu bu teröristin birçok terör olayına katıldığının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, terör olaylarını planlayıp talimatını veren Çoban'ın katıldığı saldırılar şöyle sıralandı:

"1994 yılında Tunceli/Mazgirt Darıkent nahiyesinde 6 öğretmenin şehit edilmesi, 2 sağlık memurunun kaçırılması, 1999 yılı mayıs ayında Tunceli/Çemişgezek Ulukale köyünde 2 güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 1999 yılı yaz aylarında Tunceli/Ovacık karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesilmesi, 7 Aralık 2009'da Tokat/Reşadiye Sazak köyünde 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 31 Mayıs 2010'da Tunceli/Merkez Batman Tepesi'ne çıkan zıhlı araçlara ve polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmesi."

Bölgede operasyonların tamamlanmasının ardından arazi arama faaliyeti yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 4 M-16 piyade tüfeği, buna ait 16 şarjör, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 5 şarjör, 9 el bombası, M-16 piyade tüfeğine ait 968 mühimmat, 54 kalaşnikof mühimmatı, 5 kütüklük, el telsizi, 2 ateşleme düzeneği, pil bloku, ateşleme kumandası, cep telefonu, hard disk, gece görüş dürbünü, dürbün, 5 sırt çantası, 3 met, 4 uyku tulumu, hafıza kartı, 49 elektrikli fünye, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek, 4 şemsiye, 2 el feneri ile yaşam malzemesi ele geçirildi."

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Anahtar Kelimeler:
Pülümür terör operasyonu Tunceli

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