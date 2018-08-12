ANKARA/TUNCELİ (AA) - Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan İbrahim Çoban, Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütünün sözde yeni Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, Çoban'ın, Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu kaydedildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise dün Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarıylae eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonda, 10 teröristin Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanması içerisindeki sözde "Dersim" saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban olduğu ve İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu aktarıldı.
Valilikten yapılan bir başka açıklamada ise Çoban'ın 4 milyon lira ödülle arandığı anımsatılarak, yapılan çalışmalar sonucu bu teröristin birçok terör olayına katıldığının belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, terör olaylarını planlayıp talimatını veren Çoban'ın katıldığı saldırılar şöyle sıralandı:
"1994 yılında Tunceli/Mazgirt Darıkent nahiyesinde 6 öğretmenin şehit edilmesi, 2 sağlık memurunun kaçırılması, 1999 yılı mayıs ayında Tunceli/Çemişgezek Ulukale köyünde 2 güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 1999 yılı yaz aylarında Tunceli/Ovacık karayolunun terör örgütü mensuplarınca kesilmesi, 7 Aralık 2009'da Tokat/Reşadiye Sazak köyünde 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 31 Mayıs 2010'da Tunceli/Merkez Batman Tepesi'ne çıkan zıhlı araçlara ve polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmesi."
Bölgede operasyonların tamamlanmasının ardından arazi arama faaliyeti yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 4 M-16 piyade tüfeği, buna ait 16 şarjör, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 5 şarjör, 9 el bombası, M-16 piyade tüfeğine ait 968 mühimmat, 54 kalaşnikof mühimmatı, 5 kütüklük, el telsizi, 2 ateşleme düzeneği, pil bloku, ateşleme kumandası, cep telefonu, hard disk, gece görüş dürbünü, dürbün, 5 sırt çantası, 3 met, 4 uyku tulumu, hafıza kartı, 49 elektrikli fünye, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek, 4 şemsiye, 2 el feneri ile yaşam malzemesi ele geçirildi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...
İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim
Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif
Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!