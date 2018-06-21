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GÜNCELLEME 3 - Muğla'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:05 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerden birinin gece kulübü işletmecisi, diğerinin de şarkıcı olduğu öğrenildi - Ölen kişinin, abisinin kimliğini üzerinde taşıdığı otopside ortaya çıktı - Ölen Hacer Tülü'nün ağabeyi Ozan Tülü: - "Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş" - Hacer Tülü'nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut: - "Her şey bu kadar basit olamaz. Eğlence için gittiği gece kulübünün önünde kapıda vuruluyor. Çok şaşkınım. Ailesine çok düşkün ve çok iyi bir insandı" DETAY EKLENDİ BİLGİLER GÜNCELLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Ali Ekber Sürensoy ile Hacer Tülü yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensoy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybedenlerden Tülü'nün şarkıcı olduğu, Ali Ekber Sürensoy'un ise İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı ve Bodrum ilçesine getirildiği öğrenildi.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen Tülü'nün ağabeyi Ozan Tülü'nün güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Hastane morgunda kardeşini teşhis eden Tülü, gazetecilerin sorusu üzerine "Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş." diyerek gözyaşı döktü.

Tülü'nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut da yaşananları duyunca inanamadığını söyledi.

Hacer Tülü'nün hayat dolu bir kişi olduğunu aktaran Akbulut, "Her şey bu kadar basit olamaz. Eğlence için gittiği gece kulübünün önünde kapıda vuruluyor. Çok şaşkınım. Ailesine çok düşkün ve çok iyi bir insandı." diye konuştu.

Akbulut, Tülü'nün vurulduğu mekana gitmeden önce kendi çalıştığı gece kulübünde eğlendiğini anlattı.

Şarkıcı Hacer Tülü ve gece kulübü işletmecisi Ali Ekber Sürensoy'un cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Bodrum Başsavcılığından alınan bilgiye göre, daha önce ismi Mehmet Ali Sürensoy olarak açıklanan ölen kişinin isminin, Ali Ekber olduğu anlaşıldı. Yanlışlığın, ölen kişinin üzerinde kardeşinin kimliğini taşımasından kaynaklandığı ve bu durumun kardeşi tarafından Muğla Adli Tıp Kurumundaki incelemelerde tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, Ali Ekber Sürensoy'un "Askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan da arandığı belirlendi.

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