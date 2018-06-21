GÜNCELLEME 3 - Muğla'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Hayatını kaybedenlerden Tülü'nün şarkıcı olduğu, Ali Ekber Sürensoy'un ise İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.

Tülü'nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut da yaşananları duyunca inanamadığını söyledi.

Hacer Tülü'nün hayat dolu bir kişi olduğunu aktaran Akbulut, "Her şey bu kadar basit olamaz. Eğlence için gittiği gece kulübünün önünde kapıda vuruluyor. Çok şaşkınım. Ailesine çok düşkün ve çok iyi bir insandı." diye konuştu.

Akbulut, Tülü'nün vurulduğu mekana gitmeden önce kendi çalıştığı gece kulübünde eğlendiğini anlattı.

Şarkıcı Hacer Tülü ve gece kulübü işletmecisi Ali Ekber Sürensoy'un cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Bodrum Başsavcılığından alınan bilgiye göre, daha önce ismi Mehmet Ali Sürensoy olarak açıklanan ölen kişinin isminin, Ali Ekber olduğu anlaşıldı. Yanlışlığın, ölen kişinin üzerinde kardeşinin kimliğini taşımasından kaynaklandığı ve bu durumun kardeşi tarafından Muğla Adli Tıp Kurumundaki incelemelerde tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, Ali Ekber Sürensoy'un "Askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan da arandığı belirlendi.

