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GÜNCELLEME 3 - Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen Atay, telefonunun incelenmesi için emniyete geri gönderildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay Mengüllü, telefonunun incelenmesi için emniyete geri gönderildi.

Mengüllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter'deki bazı paylaşımları nedeniyle Suadiye'deki evinde gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mengüllü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Barış Atay Mengüllü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık Atay'ın telefonunu incelenmesi için emniyete gönderdi. Atay da bu işlemlerin tamamlanması için emniyete geri götürüldü.

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