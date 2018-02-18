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GÜNCELLEME 3 - Şanlıurfa'da askeri araç dereye devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri aracın dereye devrilmesi sonucu kaybolan 2 askerin cenazesi bulundu - Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin cenazesi yarın kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, askeri aracın dereye devrilmesi sonucu kaybolan 2 askerin cenazesi yaklaşık 12 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, dün gece sabaha kadar etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.

Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"lar ile arama yaptı.

İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazesine ulaştı.

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa'da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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Akçakale kaybolan asker Şanlıurfa

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