GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta silahlı saldırı: 5 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 5 kişi, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası bir otomobili gasbederek kaçan saldırgan, Kahramanmaraş'ta yakalandı. Alınan bilgiye göre, Fırat Y. (28), evlenmek istediği ancak ailesinin izin vermediği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık Esen (50) ile telefonda tartıştı. Daha sonra Tarık Esen'in ilçeye bağlı Ortaköy'deki babaevine gelen Fırat Y, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tarık Esen'e, babası İbrahim ile annesi Cennet Esen'e ateş etti. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Tarık, İbrahim ve Cennet Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Fırat Y. saldırının ardından evden uzaklaşarak köydeki bir bakkal dükkanına yöneldi. Saldırganın, av tüfeğiyle ateş ettiği iş yeri sahibi Celal ile oğlu Taylan Koral da olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıların failini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

- Gasbettiği otomobille geldiği Kahramanmaraş'ta yakalandı İşlediği cinayetlerin ardından kaçan Fırat Y'nin kullandığı 58 SC 782 plakalı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarına girdiği tespit edildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş ve çıkışlarını kapattı. Fırat Y. kullandığı araçla uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Doğu Çevre Yolu'nda kovalamaca sonucu polis tarafından otomobil durdurularak Fırat Y. gözaltına alındı. Araçta, saldırganın cinayet olaylarında kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Fırat Y'nin, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i tartışma sırasında otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı köydeki bakkala giderek para, içki ve aracını istediği belirtildi. İsteklerini reddeden bakkal Celal ve oğlu Taylan Koral'ı da aynı silahla öldüren saldırganın, daha sonra Celal Koral'a ait otomobili gasbederek kaçıp Kahramanmaraş'a gittiği ifade edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilen Fırat Y, Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Fırat Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - Köy muhtarının açıklaması Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananları vahşet olarak nitelendirdi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tarık Esen'in iki gün önce kendisini telefonla aradığını aktaran Sayılgan, "Fırat Y. ile arasında bir husumet olduğunu, büyük olaylar çıkacağını söylemişti bana. Zannedersem Fırat Y, Tarık Esen'in kızını istemiş. Kızını isteyince de bunlar 'olmaz' demiş." ifadelerini kullandı. Sayılgan, Tarık Esen'in savcılığa şikayette bulunacağını ve dilekçe vereceğini kendisine anlattığını dile getirdi. Bu konuda onun isteği üzerine Esen'e yardımcı olduğunu belirten Sayılgan, şöyle konuştu: "Tarık Esen, 'Muhtarım yardımcı olur musun?' dedi, ben de yardımcı oldum. Şarkışla'ya gittik, avukatla görüştük. Savcılığa uğradı, dilekçesini verdi. Karakola uğrayıp şikayetini bildirmiş. Köye geldikten sonra elim olay ortaya çıkıyor. Fırat Y. köyde yaşamıyordu, bu sene geldi. Ölen marketçinin oğluyla da arkadaştı."

- Çekyatın arkasına gizlenerek kurtulmuş Adana'da yaşayan Uğur Esen Tuncay'ın saldırıda yaşamını yitiren annesi Cennet Esen'i dün akşam saatlerinde telefonla aradığı, telefonu açan 5 yaşındaki kızı Cennet Tuncay'ın annesine evdekilerin öldüğünü söylediği öğrenildi. Cennet Tuncay'ın saldırıdan evdeki çekyatın arkasına gizlenerek kurtulduğu ortaya çıktı. Cennet'in annesi Uğur Esen Tuncay, "Göz göre göre ölüme gittiler. Ağabey, anne, baba hanginize yanacağım ben. Hiç mi vicdanı yok bunun? Polisin önünde göğsünü gererek yürüyor, pişman bile değil. Böyleleri çıkmasın, çıkacak yeğenimi de öldürecek. Hala '30 sene sonra çıksam alacağım onu' diyor" diyerek ağladı. Uğur Esen Tuncay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. - "Kızım saklanmasaydı onu da öldürürdü" Cennet'in babası Tolga Tuncay da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın üç gündür devam ettiğini belirterek, şunları anlattı: "Tarık ağabey köye gelmeden önce tehdit edildiğiyle alakalı Adana İl Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu. Zaten bunlar telefon kayıtlarında mevcuttur. Kayınbabam, kavınvalidem, kaynım üçü ve benim küçük kızım Cennet 5 yaşında ninesini ve dedesini çok sevdiği için hep beraber geldiler. Biz de mevzuyu bildiğimiz için sürekli telefon açıyorduk bir sıkıntı var mı diye. 'Yok' dedi. 'Ben burada köye girmeden jandarmaya da bilgi verdim' dedi, olayla ilgili konuştuk. Ninesi ve dedesi balkonda benim küçük kız için salıncak kuruyor. Telefonla görüşüyorlar. Akşam saat 9.00 gibi eşim annesini arıyor merak ettiği için benim küçük kızı telefonu açıyor. 'Öldüler diyor, yatıyorlar' diyor. Bilmiyor tabii çocuk o da çekyatın arkasına saklanmış kurtulmuş. Biz de Adana'dan jandarmaya bilgi verdik. Küçük kızım saklanmasa bu kadar adamı öldüren onu da öldürürdü."

Öte yandan saldırı sırasında evde bulunan Cennet, Adana'ya teyzesi Pınar Esen'in yanına gönderildi. Katliamın yaşandığı köyde ise üzüntü hakim. Jandarma ekiplerinin köydeki bekleyişi devam ediyor. Esen ailesi ise taziyeleri kabul ediyor. Bu arada olaydan sonra Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için sabah saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin devam ettiği, cenazelerin yarın toprağa verilmek üzere ilçeye gönderileceği öğrenildi.

GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta silahlı saldırı: 5 ölü

- Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişi, tüfekle vurularak öldürüldü - Gittiği evde aynı aileden 3 kişiyi, bir bakkal dükkanında ise iş yeri sahibi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçan saldırgan, Kahramanmaraş'ta yakalandı - Muhtar Sayılgan: - "Zanneder

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