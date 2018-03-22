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GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da polis aracı dereye devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Maçka ilçesindeki kazada bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı - Akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunun bulunması için çalışmalar sürüyor - Arama çalışmalarını takip eden Vali Yavuz: - "Şu anda 250'ye yakın uzman personelimiz dere boyunca muhtemel her yerde arama tarama faaliyetini sürdürüyor. Personelimiz bu anlamda yeterli ama yine takviye ekiplerimiz gelecek" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, görevdeki 3 polis memurunun bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı 02.00 sularında Çatak Köprüsü mevkisinde dereye devrildi.

Kazada araçtaki polis memurlarından Yunus Çavdar şehit oldu, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Kayıp polis memuru Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE ve sahil güvenlikten yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye geldi.

Dalgıçların derede yaptığı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de havadan destek veriyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu arada, şehit polis memuru Çavdar'ın naaşı valilik önünde düzenlenecek tören sonrası, Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

- Vali Yavuz'dan şehit ailesi ve yaralı polise ziyaret

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile şehit polis memuru Çavdar'ın Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Vali Yavuz, şehidin babası İlyas ve annesi Meryem Çavdar ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Yavuz, aynı kazada yaralanan polis memuru İzzet Kazaz'ı da tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Vali Yavuz, arama çalışmalarını takip etti

Polis memuru Ayan'ın bulunması için kaza yerinde yürütülen çalışmaları takip eden Yavuz, yetkililerden bilgi aldı. Yavuz, çalışmaları izleyen Ayan'ın ailesiyle de görüştü.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir operasyon sırasında ekip otosunun, içindeki 3 personelle dereye düştüğünü, kazada bir polisin şehit olduğunu ve birinin yaralandığını anımsattı.

Otomobilde bulunan diğer polis memuru Mehmet Ayan'ın ise akıntıya kapılarak kaybolduğunu belirten Yavuz, "Bununla ilgili arama çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 250'ye yakın uzman personelimiz dere boyunca muhtemel her yerde arama tarama faaliyetini sürdürüyor. Personelimiz bu anlamda yeterli ama yine takviye ekiplerimiz gelecek." diye konuştu.

Yavuz, yaralı polisin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İnşallah kaybolan polisimizi de salimen bulabilirsek onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Kandilin de yüzü suyu hürmetine inşallah hayırlı bir haber alırız. Ailelerimiz metanetli, duamız onlarla. Kaza, görev esnasında meydana gelmiştir. Arkadaşlarımız gece 01.45 civarında şüpheli bir aracı takip ediyorken bu elim kaza meydana geldi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralımıza acil şifa diliyorum. Ailelerimize metanet, sabır diliyorum."

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