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GÜNCELLEME 3 - Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Operasyonda ölü ele geçirilen 7 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, birinin de gri kategorideki "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu belirlendi - Valilik: - "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce, terör örgütü mensuplarına yönelik ilçenin kırsalında hava destekli operasyon başlatıldı.

"Cobra" tipi helikopterlerin de destek verdiği operasyonda karşılaşılan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Helikopterlerin de teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldığı çatışmada 7 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin kırsalındaki operasyonda 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, teröristlerin silah ve teçhizatlarının da ele geçirildiği kaydedildi.

- Ölü ele geçirilen terörist örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" çıktı

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgüt sorumlularından olduğuna işaret edilen açıklamada, boynunda haç işareti olan Tunceli Ovacık nüfusuna kayıtlı teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30) olduğu kaydedildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin de Aranan Teröristler Listesi'nin Gri kategorisinde bulunan Tunceli nüfusuna kayıtlı "Baran" kod adlı Haydar Gül (24) olduğu belirtilen açıklamada, Gül'ün 8 yıl önce örgüte katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, teröristlerden 2 M-16 piyade tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG 7 roketatar, 12 el bombası, bir sırt telsizi ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyon sırasında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kapatılan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun da ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kentte, terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü belirtilerek, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de terör operasyonu

GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de terör operasyonu

İkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyorİkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyor
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