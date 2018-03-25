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GÜNCELLEME 3 - "Uber" şoförünün kadın yolcuyu darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından klinikte tedavi edildi - Kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği ileri sürüldü - Uber: - "Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız" - Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİYE SÜRECİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Taksiyle Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne getirilen burnundan yaralı haldeki Birgül E. için sağlık ekipleri çağrıldı.

Buraya gelen sağlık ekipleri, kadına ambulansta müdahalede bulundu. Birgül E. daha sonra terminal içindeki kliniğe sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Birgül E, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Birgül E'yi havalimanına getiren taksinin sürücüsü Murat Tuğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Ekspres Yolundan Atatürk Havalimanı'na dönerken yol kenarında duran bir araç gördüğünü söyledi.

Bir sorun olduğunu düşünerek durduğunu anlatan Tuğa, "Bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü de tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye’den binmişler, havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

Bu arada, Birgül E'nin ABD'ye gidecek kızı, polislerin yardımıyla uçağına ulaştırıldı.

Birgül E'yi darbettiği öne sürülen aracın sürücüsü M.Ü, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, M.Ü'yü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

- "Sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir"

Olaya ilişkin Uber Genel Merkezden yapılan açıklamada, "Bahsi geçen davranış, Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili araştırmalar tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişiminin engellendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen davranışlar, Uber Topluluk Kurallarına aykırıdır. Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz. Uber'in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır."

Öte yandan aracın kamerasınca kaydedilen Uber sürücüsü ile darbedildiği iddia edilen Birgül E. arasındaki tartışmanın görüntüleri paylaşıldı.

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Adli Kontrol gözaltı Uber

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