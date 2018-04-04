GÜNCELLEME 3 - YouTube ana merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden ve şüpheli kişi olduğu bildirilen kadının kimliği belirlendi. ABD basınında yer alan haberlerde, kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi. Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü. YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - Ölen kadın "şüpheli" San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü el tabancasıyla olmak üzere 4 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi.

Hayatını kaybedenin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından kendine ateş etmiş olabileceğini belirten Barberini, onu "şüpheli kişi" olarak tanımladı. Olayla ilgili incelemelerin hızla devam ettiğini aktaran Barberini, söz konusu kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi. San Francisco General Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi. Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. ABD basınında, tedavi altına alınan 4 kişiden birinin, olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bilgisine yer verildi. - YouTube kanalını filtrelemiş ABD basınında yer alan haberlerde, şüpheli kadının 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğu bildirildi. CNBC'nin yetkililere dayandırdığı haberinde, Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandığı, olayın terör kaynaklı olmadığına inanıldığı kaydedildi. NBC Bay Area yerel kanalına göre, Aghdam'ın Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi.

Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarıldı. Ayrıca haberde, dün YouTube'un ana merkezinin otoparkından çekilen aracın Aghdam'a ait olduğu, 2014'te YouTube üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aghdam'ın "Et, cinayettir." yazan aracının vejetaryen karşıtı kişiler tarafından tahrip edildiğini söylediğine yer verildi. Öte yandan, ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise yetkililerin saldırıda Aghdam'ın olayda yaralanan kişilerle olası ilişkilerinin de devam eden soruşturma kapsamında araştırıldığı vurgulandı. Söz konusu haberlerde, yetkililerin Aghdam'ın yaralanan ve durumu kritik olan 36 yaşındaki erkekle ilişkisinin olabileceği olasılığı üzerinde de durulduğu bilgisi paylaşıldı. - Trump'tan açıklama ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla." yorumunda bulundu.

Trump, olay yerindeki polis memurları ve ilk yardım görevlilerine teşekkür etti. - Google CEO'sundan YouTube çalışanlarına mesaj Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, YouTube çalışanlarına gönderdiği mesajda, şirketin yerel yetkililer ve hastanelerle koordineli çalıştığını bildirdi. Olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımlayan Pichai, yaralıların ve ailelerinin desteklenmesi için her şeyin yapıldığını vurguladı. Pichai mesajında, "Şu anda birçoğunuzun şokta olduğunu biliyorum. İlerleyen günlerde, Google ailesinde herkese bu akıl almaz trajediden toparlanması için destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi herkes bir araya gelerek Susan (YouTube CEO'su Susan Wojcicki) ve YouTube takımına destek vermeli." ifadelerini kullandı. YouTube CEO'su Susan Wojcicki de kendi Twitter hesabından, "Bugün YouTube'da silahlı bir kişinin bulunmasının ne kadar korkunç bir şey olduğunu tarif etmeye kelimeler yetmez." mesajını paylaştı. Wojcicki mesajında, olayda yaralanan ve etkilenen kişilere destek verildiğini belirterek, "Aile olarak bir araya gelip iyileşeceğiz." değerlendirmesini yaptı. San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bin çalışanı yer alıyor.

GÜNCELLEME 3 - YouTube ana merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

- San Bruno polisinin açıklamasına göre, YouTube'un ana merkez kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda şüpheli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - ABD basınındaki haberlerde, 39 yaşındaki şüpheli Nasim Najafi Aghdam'ın, geçen sene YouTube'un kendisine ayr

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