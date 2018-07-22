GÜNCELLEME 4 - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 9 dozer ve orman işçileriyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Songür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve ilk belirlemelere göre 60 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
Orman ekiplerinin soğutma çalışmalarına başladığını ifade eden Songür, "Yangında ilk tespitlerimize göre iki metruk ev, seralar ve zeytinlik alanlarda zarar var. Soğutma bittikten sonra hasar tespit çalışmaları başlayacak." şeklinde konuştu.
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