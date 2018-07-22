HABER

GÜNCELLEME 4 - Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 9 dozer ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Songür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve ilk belirlemelere göre 60 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Orman ekiplerinin soğutma çalışmalarına başladığını ifade eden Songür, "Yangında ilk tespitlerimize göre iki metruk ev, seralar ve zeytinlik alanlarda zarar var. Soğutma bittikten sonra hasar tespit çalışmaları başlayacak." şeklinde konuştu.

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Belediye başkanı yeğenini kaybettiBelediye başkanı yeğenini kaybetti
HDP'nin Van kampı sona erdi, kararlar 28-29 Temmuz’da Ankara'da açıklanacakHDP'nin Van kampı sona erdi, kararlar 28-29 Temmuz’da Ankara'da açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kontrol orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.