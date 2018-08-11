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GÜNCELLEME 4 - Bursa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ilk başladığı Çağrışan mevkisinde tamamen, Bademli mevkisinde ise kısmen kontrol altına alındı - Bursa Valisi İzzettin Küçük: - "Şu anda kontrol altına alındı diyebilirim. Birkaç saat içinde duruma hakim olmuş olacağız. En büyük yoğunluğumuzu evlerin bulunduğu alana verdik, bu yönde çalışıyoruz. Şu ana kadar kişilere ait can ve mal kaybı yok" - "(Yangının aynı anda farklı noktalarda başladığı iddiaları) "Bu, doğru değil. Rüzgar şiddetli olduğu için kozalak atma ve 50 metre ileriden yangın çıkma durumu var. Bu, tamamen rüzgarla ilgili bir hadise. Rüzgar taşıyor, 50 metre ileride yeniden başlıyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ilk başladığı Çağrışan mevkisinde tamamen, Bademli mevkisinde ise kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekipler ile helikopter, iş makineleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Çevre illerden gelen destek ile birlikte yangına havadan 6 helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı villaların sakinleri yangına kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor.

Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü. Bursa-Mudanya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerini bizzat koordine ediyor.

- "Rüzgar şiddetli olduğu için kozalak atma durumu var"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının öğle saatlerinde başladığını hatırlattı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirten Küçük, "Bu rüzgarda en küçük bir ateş, mangal ateşi, köylülerin yaktığı herhangi bir ateş büyüyebilir. O ihtimal var, değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Küçük, Çağrışan mevkisinde yangının kontrol altına alındığını, Bademli'deki yangının da birkaç saat içinde kontrol altına alınacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yangına 6 helikopter, bir uçak, yüzlerce arazöz ile müdahale ediliyor. Neden bu kadar araçla müdahale ediyoruz? Çünkü rüzgar şiddetli, aniden başka bir yerde çıkıyor. Şu anda kontrol altına alındı diyebilirim. Birkaç saat içinde duruma hakim olmuş olacağız. En büyük yoğunluğumuzu evlerin bulunduğu alana verdik, bu yönde çalışıyoruz. Şu ana kadar kişilere ait can ve mal kaybı yok. Rüzgardan dolayı çalışmaları artırarak devam ettiriyoruz. Çevre illerden yardım ekipleri aldık. Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bütün araçları burada. Karayollarının dozerleri, kepçeleri, DSİ'nin araçları burada. Sivil savunma birlikleri, yerleşim alanlarında halkın can güvenliğini temin, onlara nezaret etmek için buradalar. Güvenlik ekipleri, jandarma ve emniyet görevde. Çalışmalar devam ediyor."

Vali Küçük, yangının aynı anda farklı noktalarda başladığı iddialarına da değinerek, "Bu, doğru değil. Rüzgar şiddetli olduğu için kozalak atma ve 50 metre ileriden yangın çıkma durumu var. Bu, tamamen rüzgarla ilgili bir hadise. Rüzgar taşıyor, 50 metre ileride yeniden başlıyor." dedi.

GÜNCELLEME 4 - Bursa'da orman yangını

- Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ilk başladığı Çağrışan mevkisinde tamamen, Bademli mevkisinde ise kısmen kontrol altına alındı - Bursa Valisi İzzettin Küçük: - "Şu anda kontrol altına alındı diyebilirim. Birkaç saat içinde duruma hakim o

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Bursa'da orman yangını
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