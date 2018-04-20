GÜNCELLEME 4 - Iğdır Sanayi Sitesi'nde patlama: 3 ölü, 14 yaralı

Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ile araçta hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Iğdır Sanayi Sitesi'nde tüplerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle alandaki tüp yüklü kamyon ile çevredeki iş yerleri ve araçlarda yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. Patlamada sanayide iş yeri bulunan Esat Bağcı ile 14 kişi yaralandı, Taner Yıldırım ile bir kişi daha enkaz altında kaldı. Olayda, çok sayıda iş yeri ve araçta hasar oluştu. 112 Acil Servis ekiplerince, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bağcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağcı'nın cesedi hastanenin morguna konuldu. Diğer 14 yaralıdan sağlık durumu ağır olan Turan Şallı Kars'taki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine, Gökhan Zorman da Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vücudunda yanıklar olan yaralıların hastanelere sevk edilmesi sonrası olay yerinde AFAD ve belediye ekiplerince iş makineleri desteğinde yapılan enkaz kaldırma çalışmasında Yıldırım ile bir başka kişinin daha cesedine ulaşıldı. Bu 2 kişinin cesedi de Iğdır Devlet Hastanesi morguna getirildi. Patlama nedeniyle bazı iş yerleri çöktü, tüp yüklü kamyon ile bazı araçlar yandı. İş yerleri ile araçlardaki yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Vali Ünlü olay yerinde Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bülent Zeğem ve Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ünlü, daha sonra Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ünlü, yaralıların tedavisinin Iğdır Devlet Hastanesinde sürdüğünü söyledi.

Ünlü, "Iğdır'daki yaralılarda genellikle cam batması ve küçük kesikler ya da patlamanın tesiriyle yoğun baş ağrısı ve kulak zonklaması var. Patlamanın etkisiyle 3-4 iş yerinde hasar, çökmeler meydana gelmiş. Arkadaşlarımız arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor, ümit ediyoruz ki içeride kalan yoktur." diye konuştu. Patlamanın yaşandığı alanda oksijen ve mutfak tüpleri olduğu için alana görevliler dışında kimsenin yaklaştırılmadığına dikkati çeken Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölge, ekiplerimizin kontrolünde. Iğdır için üzücü bir gelişme. Bu olay, 15-20 gün önce göçmenlerin hayatını kaybettiği kazadan sonra bizim için yeni bir acı, inşallah son olur. Burada belediye başkanımızla, emniyetle, ilgili kooperatif başkanımızla da istişare ettik. Bu küçük sanayi sitemiz de zaten şehrimize yakışmıyor, kuruluş itibarıyla da yapım aşamasında da çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı için, sağlıklı bir inşaat aşaması yaşamadığı için maalesef kronik yapısal sorunları var." - "Bir musibet bin nasihatten iyidir"

Ünlü, kente yakışan küçük bir sanayi sitesi kazandırmaları gerektiğini söyledi. "Bir musibet bin nasihatten iyidir." diyen Ünlü, şunları kaydetti: "Defalarca bu konuda uyarılarda bulunduk ama taşınması noktasında maalesef yeterli mesafeyi alamamıştık. Bu olaydan sonra söylediklerimizin maalesef haklı çıktığını düşünüyorum. Oradaki sanayi kollarının, yaptıkları faaliyete göre tehlikeli iş kollarına ayrılarak sektör sektör planlanması lazım, bunun çok güzel örnekleri var. İnşallah bu faciadan bir ders çıkararak küçük sanayi sitemizi daha güvenli, daha güzel bir şekilde inşa ederiz." Sanayi sitesinde tüp depolanmasının doğru olmadığına işaret eden Ünlü, "O bölgede tüp depolama faaliyetinin yapılmaması lazım. Zaten patlama alanındaki iş yeri, bu amaçla çalışan bir iş yeri değil ancak orada oksijen kaynağı tüplerinin depolandığını öğrendik ama son birkaç haftadır mutfak tüplerinin de orada depolandığını öğrendik. Bununla ilgili de adli tahkikat başlatıldı." bilgisini paylaştı. - "Patlamanın kaynağı tüp"