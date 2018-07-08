GÜNCELLEME 4 - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.
Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat, güvenlik korucuları ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti.
Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.
Tatar'ın cesedinin, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunduğu öğrenildi.
Bu arada, cesedin bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de beraberindeki komandolar nezaretinde traktörle bölgeye hareket etti.
Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan savcı ve ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından Tatar'ın cenazesi, AFAD'a ait bir araçla Arpalıuşağı Mahallesi'ne getirildi. Burada bekleyen bir ambulansa konulan cenaze, daha sonra Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, arama çalışmalarını mahalledeki bir yakınlarının evinden takip eden Tatar ailesi de acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı. Basın mensuplarıyla görüşmek istemeyen aile bireyleri daha sonra yetkililer tarafından mahalleden götürüldü.
Hassa Devlet Hastanesi'ne gelen Ufuk'un annesi Durdu ve babası Muhammet Tatar, morgda çocuğun cenazesini teşhis etti.
Ufuk'un ikiz kardeşi Uğur'un da hastane bahçesinde polisler tarafından teselli edilmeye çalışıldığı görüldü.
Hassa Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından Tatar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Valilik açıklaması
Hatay Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Tatar'a ait olduğu değerlendirilen cesedin, Amanos Dağları kırsalının sert ve dik kayalık bir noktasında bulunduğu bildirildi.
Kimlik tespiti için adli tıp işlemlerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, "Ölüm nedeniyle ilgili bilgiler adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı olarak paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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