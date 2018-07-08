GÜNCELLEME 4 - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat, güvenlik korucuları ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti.

Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.

Tatar'ın cesedinin, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, cesedin bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de beraberindeki komandolar nezaretinde traktörle bölgeye hareket etti.

Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan savcı ve ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından Tatar'ın cenazesi, AFAD'a ait bir araçla Arpalıuşağı Mahallesi'ne getirildi. Burada bekleyen bir ambulansa konulan cenaze, daha sonra Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.