GÜNCELLEME 4 - Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.
TSO binasına gelen S.K, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandı.
MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Bacağından yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
- "Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi"
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi. Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti:
"Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO'nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor."
- Gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Polis, olay sonrası başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.
- Zanlı daha önce bir saldırı ile ilgili de tutuklanıp berat etmiş
Bu arada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.K'nin, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'ın evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanıp daha sonra hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.
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