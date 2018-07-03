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GÜNCELLEME 4 - Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Saldırıda, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy hayatını kaybetti, yaralanan Başkan Devrim Murat Aksoy yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi - Olayla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alınırken, gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. - Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.K'nin geçtiğimiz yıl Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın korumasına yönelik silahlı saldırı sonrası gözaltına alınarak tutuklandığı, dava sonucu hakkında beraat kararı verildi öğrenildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, ŞÜPHELİNİN DURUMU EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

TSO binasına gelen S.K, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandı.

MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

- "Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi"

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi. Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO'nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor."

- Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Polis, olay sonrası başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

- Zanlı daha önce bir saldırı ile ilgili de tutuklanıp berat etmiş

Bu arada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.K'nin, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'ın evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanıp daha sonra hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye silahlı saldırı

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