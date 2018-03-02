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GÜNCELLEME - 72 ildeki eş zamanlı "vurgun" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si daha tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden önce 10'u, gün içinde de 1'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7'si daha tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 3'ü de savcılıkça serbest bırakıldı.

İşlemleri devam eden diğer 3 şüpheliden 1'i ise emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi.

Kocaeli Körfez Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 130 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye 26 Şubat'tan itibaren gruplar halinde sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanmış, 60'ı adli kontrol şartıyla 7'si de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
72 ilde düzenlenen operasyon akaryakıt ve vergi kaçakçılığı

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