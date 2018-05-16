GÜNCELLEME - ABD'de görülen Hakan Atilla davası

Duruşmayı Atilla'nın eşi Burçin Atilla da izledi. Yargıç Berman kararını açıklamadan önce bunun istisnai bir karar olacağını ve federal hüküm verme ilkelerini uygulamayacağını ve merhametli bir ceza verceğini söyledi.

Yargıç Berman, uluslararası havalimanlarına ve Türk konsolosluğuna yakın olması için Hakan Atilla'nın cezasının geri kalan bölümünü ise Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde geçireceğini söyledi.

Öte yandan Atilla'nın kalan 18 aylık cezası üzerinden de iyi halden dolayı ceza indirimi yapılması öngörülüyor.

Atilla'nın ''bu düzeneğin başmimarı'' olduğuna inanmadığını, ''isteksiz bir şekilde emirleri yerine'' getirdiğini ifade eden Berman, ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'tan daha az suçlu olduğunu belirtti. Atilla'nın tutuklu bulunduğu süre içinde de cezaevindeki diğer tutuklulara örnek olduğuna işaret eden Berman, bu nedenle hakkında olumlu bir rapor yazıldığını kaydetti.

Berman, Atilla'nın ailesi ve arkadaşları ve iş arkadaşları tarafından kendisine 100'den fazla mektup gönderildiğini belirterek, bu mektuplardan ikisini de duruşma salonunda okudu.

-Atilla'nın avukatları kararı temyize götürecek

Atilla'nın Türk avukatı Halil Uzun, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem ama şikayetçi de değiliz. Bu bizim diğer süreçleri takip etmemiz için yeterli bir süre.'' dedi.

Yargıç Berman'ın federal hüküm verme ilkelerini takip etmediğini ve bunu takip etseydi kendi hesaplamalarına göre yaklaşık 10 yıl ceza öngörmesinin mümkün olacağını söyleyen Uzun, yargıcın diğer faktörleri de göz önüne alarak federal hüküm verme ilkelerininin altında bir ceza takdir ettiğini ifade etti.