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GÜNCELLEME - ABD'de lisede silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:39 | Son Güncelleme

Teksas'ın Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü 10 kişi de yaralandı - Saldırganın aynı lisede eğitim gören 17 yaşındaki Dimitrious Pagourtzis olduğu belirtildi - Saldırı ile ilgili saldırganın yanı sıra iki kişi daha gözaltına alındı DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda çoğunluğu öğrenci 10 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Harris İlçe Şerifi Ed Gonzalez, yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde Santa Fe Lisesi'nde meydana geldiğini belirterek, "En az 8 ve belki de 10 kişi öldü." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu ifade eden Gonzalez, olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 öğrencinin yakalandığını bildirdi.

Şerif Gonzalez, öğrenci olduğu düşünülen bir başka kişinin de aynı gerekçeyle gözaltına alındığını ifade etti.

- Teksas Valisi'nden ölü sayısına ilişkin açıklama

Saldırı ile ilgili basına açıklama yapan Teksas Valisi Greg Abbott, Santa Fe lisesindeki saldırıya ilişkin "Şu anda Teksas okullarının tarihinde görülmüş en menfur saldırıyı ele almak üzere bir araya geldik." dedi.

Abott, "Büyük bir acıyla şu anda teyit edebilirim ki 10 kişi hayatını kaybetti, diğer 10 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

Vali Abbott, saldırganın bir av tüfeği bir de tabanca ile saldırıyı düzenlediğini ve iki silahın da saldırganın babasının yasal olarak aldığı silahlar olduğunu açıkladı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise saldırganın aynı lisede eğitim gören 17 yaşındaki Dimitrious Pagourtzis olduğu belirtildi.

Saldırı bölgesinde şüpheli cisimler konusunda vatandaşları uyaran Vali Abbott, "Birçok farklı patlayıcı madde tespit edildi. Bunlardan biri CO2 (Karbondioksit) cihazı, diğeri molotof kokteyl. Hem evde hem de bir araçta birçok başka patlayıcılar bulunmuş." dedi.

Amerikan medyasına konuşan bazı öğrenciler, okulda önce silah seslerinin ardından da yangın alarmının duyulduğunu ve silahlı birinin sağa sola ateş ettiğini gördüklerini anlattı.

Santa Fe Polis Şefi Jeff Powell da basına yaptığı açıklamada, ölü sayısının 10'dan az olduğunu belirtti.

Powell, "Okul kampüsünde ve kampüs çevresinde patlayıcılar bulunduğuna ilişkin teyit edilmiş haberler var." ifadesini kullandı.

- Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Trump, paylaşımında "Teksas'ta okul saldırısı. İlk haberler hiç iyi değil. Tanrı hepsini korusun." ifadesini kullandı.

Trump daha sonra Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada da saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi ve "Durumu yakından izliyoruz ve federal yetkililer yerel yetkililerle koordinasyon halindeler. Bu, ülkemizde uzun zamandır devam ediyor, yıllardır, on yıllardır." dedi.

Santa Fe'deki saldırının bir hafta içinde üçüncü, bu yıl içinde ise bir okula düzenlenen 22'inci saldırı olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD lise saldırısı Teksas

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