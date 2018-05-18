GÜNCELLEME - ABD'de lisede silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda çoğunluğu öğrenci 10 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Harris İlçe Şerifi Ed Gonzalez, yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde Santa Fe Lisesi'nde meydana geldiğini belirterek, "En az 8 ve belki de 10 kişi öldü." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu ifade eden Gonzalez, olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 öğrencinin yakalandığını bildirdi.

Şerif Gonzalez, öğrenci olduğu düşünülen bir başka kişinin de aynı gerekçeyle gözaltına alındığını ifade etti.

- Teksas Valisi'nden ölü sayısına ilişkin açıklama

Saldırı ile ilgili basına açıklama yapan Teksas Valisi Greg Abbott, Santa Fe lisesindeki saldırıya ilişkin "Şu anda Teksas okullarının tarihinde görülmüş en menfur saldırıyı ele almak üzere bir araya geldik." dedi.

Abott, "Büyük bir acıyla şu anda teyit edebilirim ki 10 kişi hayatını kaybetti, diğer 10 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

Vali Abbott, saldırganın bir av tüfeği bir de tabanca ile saldırıyı düzenlediğini ve iki silahın da saldırganın babasının yasal olarak aldığı silahlar olduğunu açıkladı.