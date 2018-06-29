HABER

GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 00:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi - Maryland Valisi Larry Hogan, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu açıkladı - Polis yetkilisi Steve Schuh, saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu bildirdi - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölü ve yaralının olduğu ve şüphelinin yakalandığı bildirildi. Amerikan medyası en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD'de başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde Capital Gazette adlı yerel gazetede silahlı saldırı meydana geldi.

Maryland Valisi Larry Hogan, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu açıkladı, ancak soruşturma henüz başladığı için ölü sayısını şu aşamada ifade etmeyeceklerini bildirdi.

Polis yetkilisi Steve Schuh da, saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu, bu kişinin sorgulandığını ve başka bir saldırgan olmadığını bildirdi. Schuh, saldırı ile ilgili ihbarın alınmasından itibaren yaklaşık 1 dakika içinde güvenlik görevlilerinin saldırı yerine ulaşıp olaya müdahale ettiklerini kaydetti.

- En az 5 ölü

Yetkililer ölü sayısını açıklamazken, Amerikan medyasına konuşan ve ismi açıklanmayan polis yetkilileri, gazete binasına giren silahlı saldırganın en az 5 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Haberlere yansıyan iddialarda gazetenin haber odasına giren saldırganın haber editörü de dahil olmak üzere çok sayıda gazete çalışanını hedef aldığı belirtildi.

- Trump'tan ilk açıklama

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgi aldığını ve kurbanların yakınlarına üzüntülerini ilettiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump da, "Annapolis'teki silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldım. Dualarım ve düşüncelerim kurbanla ve onların aileleri ile. Olaya ilk müdahaleyi yapan yetkililere de teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
GÜNCELLEME - Otobüste GÜNCELLEME - Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasında ölüm
Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de silahlı saldırı maryland

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'li Atila Sertel: Erken seçim geliyor

CHP'li Atila Sertel: Erken seçim geliyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.