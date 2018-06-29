GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölü ve yaralının olduğu ve şüphelinin yakalandığı bildirildi. Amerikan medyası en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD'de başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde Capital Gazette adlı yerel gazetede silahlı saldırı meydana geldi.

Maryland Valisi Larry Hogan, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu açıkladı, ancak soruşturma henüz başladığı için ölü sayısını şu aşamada ifade etmeyeceklerini bildirdi.

Polis yetkilisi Steve Schuh da, saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu, bu kişinin sorgulandığını ve başka bir saldırgan olmadığını bildirdi. Schuh, saldırı ile ilgili ihbarın alınmasından itibaren yaklaşık 1 dakika içinde güvenlik görevlilerinin saldırı yerine ulaşıp olaya müdahale ettiklerini kaydetti.

- En az 5 ölü

Yetkililer ölü sayısını açıklamazken, Amerikan medyasına konuşan ve ismi açıklanmayan polis yetkilileri, gazete binasına giren silahlı saldırganın en az 5 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.