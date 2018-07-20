GÜNCELLEME - ABD'de tekne kazası

BRANSON (AA) - ABD'nin Missouri eyaletinde turistleri taşıyan gezinti teknesinin Table Rock Gölü'nde batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Stone Şerifi Dog Rader, yaptığı açıklamada, Branson şehri yakınındaki Table Rock Gölü'nde dün gece meydana gelen kazada turistleri taşıyan teknenin rüzgarlı havada alabora olduğunu belirtti.

Teknede bulunan 30 yolcudan 13'ünün hayatını kaybettiği kazada, 14 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 7 yaralı olduğu ifade edildi.

Halen kayıp olan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

