GÜNCELLEME - ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi

Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, "Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı." dedi.

Haley, Suriye'de ''uygulanamayan ateşkesin'' görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerine getirmemekle suçladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

"Çocuklar ölürken harekete geçemiyorsak burada ne işimiz var? Bombalardan kaçmak için yer altında saklanan ve haftalardır güneş görmeyen aileleri kurtaramıyorsak, Güvenlik Konseyi eleştirildiği kadar etkisiz."

Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda rejimini uyaran Haley, "ABD, gerekirse harekete geçmeye hazır. Tercih ettiğimiz yol bu değil, daha önce harekete geçeceğimizi gösterdik ve tekrar bu yönde bir adım atmaya hazırız." uyarısında bulundu.

ABD geçen yıl Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları üzerine rejime ait bir hava üssünü vurmuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD ve müttefiklerini "sürekli Suriye hükümetini suçlamaktan ve Rusya'dan taleplerde bulunmaktan başka hiçbir şey yapmamakla" eleştirdi.

Rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da "terörle mücadele" yürütüldüğünü iddia eden Nebenzia, Şam'ın kırsalının "terör yatağı" olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Nebenzia "kimyasal silah saldırısı iddialarıyla Suriye hükümetine tek taraflı güç kullanımı için zemin hazırlanmaya çalışıldığını" öne sürdü.