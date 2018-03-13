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GÜNCELLEME - ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: - "Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarısı hazırladı" - "ABD, gerekirse harekete geçmeye hazır. Tercih ettiğimiz yol bu değil, daha önce harekete geçeceğimizi gösterdik ve tekrar bu yönde bir adım atmaya hazırız" - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: - "ABD ve müttefikleri sürekli Suriye hükümetini suçlamaktan ve Rusya'dan taleplerde bulunmaktan başka hiçbir şey yapmıyor" - İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Allen: - "(Afrin) Türkiye'nin de kendini savunmasını haklı buluyoruz" DETAYLAR VE DİĞER KONUŞMACILARIN SÖZLERİ EKLENDİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

Haley, Suriye'de ''uygulanamayan ateşkesin'' görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerine getirmemekle suçladı.

Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, "Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı." dedi.

- ABD'den Suriye'de "rejimi vururuz" tehdidi

Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar ölürken harekete geçemiyorsak burada ne işimiz var? Bombalardan kaçmak için yer altında saklanan ve haftalardır güneş görmeyen aileleri kurtaramıyorsak, Güvenlik Konseyi eleştirildiği kadar etkisiz."

Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda rejimini uyaran Haley, "ABD, gerekirse harekete geçmeye hazır. Tercih ettiğimiz yol bu değil, daha önce harekete geçeceğimizi gösterdik ve tekrar bu yönde bir adım atmaya hazırız." uyarısında bulundu.

ABD geçen yıl Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları üzerine rejime ait bir hava üssünü vurmuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD ve müttefiklerini "sürekli Suriye hükümetini suçlamaktan ve Rusya'dan taleplerde bulunmaktan başka hiçbir şey yapmamakla" eleştirdi.

Rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da "terörle mücadele" yürütüldüğünü iddia eden Nebenzia, Şam'ın kırsalının "terör yatağı" olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Nebenzia "kimyasal silah saldırısı iddialarıyla Suriye hükümetine tek taraflı güç kullanımı için zemin hazırlanmaya çalışıldığını" öne sürdü.

- "Türkiye'nin de kendini savunmasını haklı buluyoruz"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen da BMGK'nin Suriye'de ateşkes kararı aldığı günden bu yana 99'u çocuk, 79'u kadın 607 kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Afrin'deki gelişmelere ilişkin de toplantı öncesi bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Allen, insani yardımların ulaştırılması için çatışmasızlık çağrısı yaptıklarını ancak "Türkiye'nin de kendini savunmasını haklı bulduklarını" dile getirdi.

- "Ateşkes hiç uygulanmadı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 24 Şubat'ta kabul edilen BMGK kararına rağmen hava saldırıları ve bombardımanının devam ettiğini, ateşkesin hiçbir zaman uygulanmadığını vurguladı.

- Silah ambargosu çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau ise açıklamasında, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin Doğu Guta'da "katliam" yaptığını belirterek, BMGK'ye uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdüren askeri ve hükümet yetkililerine silah ambargosu uygulaması çağrısında bulundu.

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BMGK Suriye

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