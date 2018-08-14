İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yeniden itirazda bulunuldu. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına itiraz etti. Halavurt, mahkemeye sunduğu dilekçede, sanık Brunson'ın terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY ile ilişkisini gösteren delillerin mevcut olmadığını, müvekkiline isnat edilen "casusluk" suçlamasının hukuki dayanağının bulunmadığını ileri sürdü. Brunson hakkında beyanda bulunan "Dua" kod adlı gizli tanık ile diğer tanıkların ifadelerinin "yalan"dan ibaret olduğunu iddia eden Halavurt, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Bu iddianame ve delillerle müvekkilin özgürlüklerinin sınırlandırılması mümkün olmamalıdır.

Sayın mahkemece yapılan yargılamanın fazlasıyla siyasal meselelerin konusu haline geldiği bir gerçektir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel bir sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz de ciddi zararlara uğramaktadır. Bu durumda mahkeme heyeti olarak hukuka bağlı kalarak karar vermenin zorluğu ortadadır ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer bakanlarımızın belirttiği üzere Türkiye'de yargı bağımsızlığı var ise sayın mahkemeniz iki ülke arasında gidip gelen heyetler arası görüşmelerin sonucunu beklemeksizin hukuka uygun karar vermelidir.

Dosya delil durumu itibarıyla sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını gerektirir mahiyettedir. Birileri istediği için değil, hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır.

Andrew Brunson suçsuzdur ve davada mutlaka beraat edecektir. Bu süre zarfında hukuka her türlü müdahalenin önlenmesi bakımdan sayın mahkemenize tarihi bir görev düşmektedir. Müvekkil sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırarak hukuka aykırı siyasi müdahalelerin önünü kapatılmalıdır.

Sayın mahkemenin gereğini yapacağı inancıyla, müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur." - İddianameden Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li Andrew Craig Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.