GÜNCELLEME- ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı - YENİ AÇIKLAMALAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin yanı sıra nükleer anlaşmaya imza atan 3 Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'ya da güvenilmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası başkent Tahran'da yaptığı ilk açıklamasının devamında Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben, "Ben daha önce size ABD'ye güvenmemenizi söylemiştim. Yaptırımların kaldırılması için bizzat (Barack) Obama'dan imzalı 'Yaptırımlar kaldırılmıştır' yazısı alın dedim, olmadı." dedi.
Anlaşmanın geleceğiyle ilgili açıklamalarına devam eden Hamaney, "ABD'ye güvenmediğim gibi 3 Avrupa ülkesine de (İngiltere, Fransa ve Almanya) güvenmiyorum. Onlar da yarın bir şekilde verdikleri sözleri yerine getirmeyerek anlaşmadan çıktıklarını açıklayabilirler." ifadelerini kullandı.
Hamaney, anlaşmanın devamı için Avrupa ülkelerinden İran halkının çıkarlarını içeren bir tür garanti alınması gerektiğini kaydetti.
Hamaney, konuşmasının başında "ABD Başkanının dün akşamki basit ve aptalca konuşmasını dinlediniz. 10'dan fazla yalan söyledi. İran rejimi ve milletini tehdit etti. Ben İran halkı adına sesleniyorum, Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.
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