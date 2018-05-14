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GÜNCELLEME - ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU VE TRUMP'IN DANIŞMANI JARED KUSHNER'İN KONUŞMALARI EKLENDİ

KUDÜS (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği düzenlenen törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

Törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör katıldı.

Demokratlardan hiçbir senatörün törende yer almaması ise dikkati çekti. Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden sadece 32'si büyükelçi veya diplomat düzeyinde katıldı.

ABD Başkanı Trump, büyükelçiliğin açılışı için hazırlanan görüntülü mesajında, İsrail'in kuruluşundan beri Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek, "İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir." dedi.

- Kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına vurgu

"İsrail'in başkenti Kudüs'tür." diyen Trump, bununla birlikte Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını dile getirdi.

Trump ayrıca, Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydederek, "ABD kalıcı barışın sağlanmasına sadık kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da törende yaptığı konuşmada, Kudüs'ün tarihindeki "önemli gün" için toplandıklarını belirterek, "Bugünün halkımızın tarihindeki diğer önemli kararların yanında yerini alacağını biliyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'a Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı sebebiyle teşekkür eden Netanyahu, "Bugün İsrail için büyük bir gün, Amerika için büyük bir gün. Trump tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

Barışın ancak gerçek üzerine kurulabileceğini söyleyen Netanyahu, "Gerçek şu ki Kudüs, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Yahudilerin ve İsrail'in başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Gazze'deki katliama da değinen Netanyahu, bölgede görev yapan İsrail askerlerinin "İsrail'in sınırlarını koruduğunu" iddia ederek, "Onların sayesinde burada konuşabiliyoruz." diye konuştu.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ise Kudüs'teki elçilik açılışında bulunmaktan dolayı onur duyduğunu dile getirdi. Diğer ABD Başkanlarının vaatlerinden geri adım attığını belirten Kushner, "Başkan Trump sözünü tutar." ifadesini kullandı.

Kushner, Trump'ın İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle bir başka vaadini de yerine getirdiğini hatırlattı.

Washington yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve elçiliğini bu şehre taşımasının ABD'nin kalıcı barışın sağlanmasından yana olan inancından vazgeçtiği anlamına gelmediğini ifade eden Kushner, barışın sağlanması için birçok engel olduğunu ancak, bölgedeki liderlerin barışın sağlanması için kararlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kushner, ABD yönetiminin bir barış anlaşması sağlanması için her türlü desteği göstermeye hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her iki tarafın da verebileceğinden daha fazla kazanabileceğine inanıyoruz. Herkesin barış içinde yaşayabileceği, şiddetten uzak, korkudan arınmış ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyoruz."

- Filistinli göstericilere İsrail polisi müdahale etti

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılış töreni sırasında, Filistinliler de elçiliğe yakın bir bölgede gösteri düzenledi.

İsrail polisi, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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