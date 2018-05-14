GÜNCELLEME - ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı

ABD Başkanı Trump, büyükelçiliğin açılışı için hazırlanan görüntülü mesajında, İsrail'in kuruluşundan beri Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek, "İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir." dedi.

Demokratlardan hiçbir senatörün törende yer almaması ise dikkati çekti. Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden sadece 32'si büyükelçi veya diplomat düzeyinde katıldı.

Törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör katıldı.

Trump ayrıca, Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydederek, "ABD kalıcı barışın sağlanmasına sadık kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da törende yaptığı konuşmada, Kudüs'ün tarihindeki "önemli gün" için toplandıklarını belirterek, "Bugünün halkımızın tarihindeki diğer önemli kararların yanında yerini alacağını biliyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'a Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı sebebiyle teşekkür eden Netanyahu, "Bugün İsrail için büyük bir gün, Amerika için büyük bir gün. Trump tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

Barışın ancak gerçek üzerine kurulabileceğini söyleyen Netanyahu, "Gerçek şu ki Kudüs, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Yahudilerin ve İsrail'in başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Gazze'deki katliama da değinen Netanyahu, bölgede görev yapan İsrail askerlerinin "İsrail'in sınırlarını koruduğunu" iddia ederek, "Onların sayesinde burada konuşabiliyoruz." diye konuştu.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ise Kudüs'teki elçilik açılışında bulunmaktan dolayı onur duyduğunu dile getirdi. Diğer ABD Başkanlarının vaatlerinden geri adım attığını belirten Kushner, "Başkan Trump sözünü tutar." ifadesini kullandı.