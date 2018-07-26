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GÜNCELLEME - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

Patlama ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde meydana geldi - Büyük hasara neden olmadığı gözlenen patlama nedeniyle geniş bir alan kordon altına alındı - "Global Times", "polisin, kendisini yakmak için üzerine benzin döken bir kadını bölgeden uzaklaştırdığını" yazdı DETAYLAR EKLENDİ

PEKİN (AA) - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.

Olay yerine giden AA muhabiri, patlamanın Pekin'de Tienzı Lu Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde yaşandığını bildirdi.

Büyük hasara neden olmadığı gözlenen patlama nedeniyle polis geniş bir alanı kordon altına aldı.

Bölgeye çok sayıda basın mensubu gelirken polis, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Çin Komünist Partisinin yayın organı "Global Times" da "polisin, kendisini yakmak için üzerine benzin döken bir kadını bölgeden uzaklaştırdığını" yazdı.

Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yapmıştı.

Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD patlama Pekin Büyükelçiliği

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