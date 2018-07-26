GÜNCELLEME - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

PEKİN (AA) - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.
Olay yerine giden AA muhabiri, patlamanın Pekin'de Tienzı Lu Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde yaşandığını bildirdi.
Büyük hasara neden olmadığı gözlenen patlama nedeniyle polis geniş bir alanı kordon altına aldı.
Bölgeye çok sayıda basın mensubu gelirken polis, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Çin Komünist Partisinin yayın organı "Global Times" da "polisin, kendisini yakmak için üzerine benzin döken bir kadını bölgeden uzaklaştırdığını" yazdı.
Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yapmıştı.
Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'
Sevgilisini altına yatırıp motosiklet sürdü!
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı
Bu detayı fark etmiş miydiniz? Eski fotoğraflarda insanların elleri...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trump: AB ile anlaşma sağladık
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum